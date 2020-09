McLaren: nuovo muso tipo Mercedes per il 2021?

La McLaren ha introdotto al Mugello una novità tecnica importante: sulla MCL35 di Carlos Sainz, infatti, la squadra di Woking ha fatto debuttare nei primi giri della FP1 un muso nuovo.

Si tratta di una realizzazione molto simile a quella della Mercedes W11 che ha brillantemente superato il crash test anteriore di omologazione prima che il 15 settembre scatti il congelamento del muso.

La McLaren, quindi, ha fatto un esperimento che potrebbe essere finalizzato alla monoposto 2021. Ricordiamo, infatti che la squadra di Woking a Spa aveva provato anche il fondo tagliato davanti alle ruote posteriori e senza gli slot che saranno vietati dal prossimo anno per ridurre il carico aerodinamico.

McLaren MCL35, dettaglio del muso nuovo provato da Sainz al Mugello Photo by: Giorgio Piola

Il nuovo muso cambia filosofia rinunciando al nasino e ai due lunghi piloni dell’ala anteriore con tre soffiaggi, per lasciare lo spazio a una forma ogivale sotto la quale ci sono mini supporti dell’ala molto ravvicinati proprio come si osservano sulle frecce nere. La differenza evidente è che i piloncini sono inclinati in avanti segno che il muso è più corto di quello della W11.

Anche il cape è in stile Stella, ma rispetto alla versione originale inizia leggermente dopo, segno che l’andamento dei flussi non è lo stesso delle Mercedes, sebbene il concetto sviluppo sia lo stesso.