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F1 | McLaren: Norris per siglare la pole ha usato (quasi) sempre una marcia in più di Antonelli

Il campione del mondo ha trasformato un difetto della MCL40 in un pregio sulla difficile pista di Madring. Lando ha potuto sfruttare la rapportatura del cambio più corta rispetto alla Mercedes trovando una straordinaria progressione nei tratti lenti. E in questa occasione può aver avuto un peso anche il passo più corto.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un difetto che può diventare un pregio su una pista molto guidata come Madring: Lando Norris ha dichiarato di aver disputato ieri in Q3 il suo miglior giro e, quindi, al netto di quanto ci ha messo il campione del mondo, la McLaren ha trovato la quadra della messa a punto solo nella fase finale della qualifica, sorprendendo di appena 11 millesimi Kimi Antonelli con la Mercedes, quando il bolognese, probabilmente, pensava di aver conquistato la prima partenza al palo nel GP di Spagna nuovamente trasferito nella Capitale iberica. 

Quando il distacco è infinitesimale è difficile attribuire un punto di superiorità, ma sappiamo che Andrea Stella non ha mai nascosto che la MCL40 ha bisogno di molte curve e pochi rettilinei per esprimere il suo effettivo potenziale.  

Madrid risponde in pieno a questi requisiti, per cui non deve sorprendere se Norris ha siglato tre delle ultime quattro pole position. Il punto fermo è che tutte le quattordici partenze dalla vetta della griglia sono arrivate da monoposto spinte dalla power unit Mercedes. 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

E, allora, bisogna andare a cercare delle differenze nei particolari: sappiamo che i tecnici di Woking hanno scelto una cascata degli ingranaggi del cambio più corta rispetto alla scelta che è stata fatta a Brixworth. Questa caratterizzazione, che si è rivelata una pecca in altri circuiti più veloci, ha giocato a favore in Spagna dove non esiste un vero, lungo, rettilineo, perché le power unit sono sottoposte ad un continuo lavoro di apertura e chiusura del gas che privilegia un’erogazione della potenza senza vuoti nelle fasi di riempimento. 

In sostanza, con una rapportatura più corta Lando Norris e Oscar Piastri hanno avuto l’opportunità di scaricare l’ottava marcia nei due allunghi, mentre Kimi se l’è concesso solo nel secondo tratto veloce verso la curva 3, ma più in generale hanno potuto tirare un rapporto in più in tantissimi altri punti del tracciato esaltando una vistosa progressione nei tratti lenti. 

Queste opzioni hanno concesso anche una diversa parcellizzazione dell’energia elettrica (Mercedes ne ha spesa di più nel primo dritto e la McLaren nel secondo con un delta di velocità di 12 km/h sulla W17).  

È interessante analizzare anche la percorrenza della già mitica curva sopraelevata La Monumental (lunga 550 metri con un angolo di 24 gradi): Norris con la MCL40 può inserire la sesta marcia proprio all’inizio del banking, mentre Antonelli deve percorrere diversi metri in più mentre è già in piega.  

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La McLaren sfrutta nel primo tratto mille giri in più nel regime di rotazione con una maggiore velocità di percorrenza (6 km/h di differenza), ma poi i dati si incrociano nella seconda parte del tornantone quando è la W17 ad essere più efficiente con una percorrenza più rapida di 2 km/h. 

Altro elemento tecnico che può avere giocato a favore di Lando è il passo più corto della MCL di una quindicina di centimetri rispetto alla Mercedes che ha reso la vettura papaya molto reattiva nelle chicane e nelle variazioni di carico. 

E la gara? Il grosso del lavoro è stato fatto ieri in qualifica: il sorpasso è quasi impossibile (non bastano un paio di secondi di differenza a chi segue per tentare un attacco), ragione per cui la partenza sarà determinante sul risultato, così come l’usura delle gomme.

Non esistono dati attendibili sui long run, ma la pista andrà gommandosi, per cui è possibile che gli stint nella seconda parte del GP potranno essere decisamente allungati e ci sarà chi proverà a completare la distanza con una sola sosta. 

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