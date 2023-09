F1 | McLaren: Norris confida molto nelle novità per Singapore

La McLaren si è impegnata a fondo per portare l'ultimo pacchetto di sviluppo sul circuito di Marina Bay, ma ha prodotto un numero di componenti sufficiente a garantire ad una sola vettura l'intera gamma di nuovi elementi.

Norris li utilizzerà tutti questo fine settimana, mentre il compagno di squadra Oscar Piastri avrà inizialmente alcune delle nuove parti prima di ricevere l'intero pacchetto a partire dal GP del Giappone del prossimo fine settimana.

Oltre ad una nuova ala posteriore ad alta deportanza, sperimentata nel GP d'Olanda, l'intera gamma di modifiche aerodinamiche sarà svelata per la prima volta venerdì.

Norris ha spiegato che l'obiettivo principale delle modifiche è quello di eliminare le debolezze che la MCL60 ha avuto quest'anno nelle curve a bassa velocità, ma ha previsto un certo entusiasmo per il potenziale mostrato nelle simulazioni.

Ha dichiarato che si tratta dello sviluppo più significativo introdotto dalla McLaren dopo l'importante aggiornamento che ha contribuito a risollevare le sorti della sua stagione a partire dal GP d'Austria.

"Probabilmente, dopo l'Austria, è la cosa che crediamo ci aiuterà di più a progredire", ha detto. "Ovviamente non l'abbiamo ancora provato in pista e quindi non vogliamo dire troppo finché non l'avremo fatto funzionare correttamente, ma è un buon passo avanti".

"Il team ha lavorato duramente per montarlo su una delle vetture qui, e poi l'avremo anche sull'altra in Giappone. Si tratta quindi di un paio di fine settimana molto interessanti per noi".

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Norris ritiene che la fiducia che il team ha tratto dallo sviluppo del GP d'Austria, che ha portato a un buon livello di prestazioni, abbia fatto crescere l'ottimismo sulla possibilità che le modifiche di Singapore siano utili fin dall'inizio.

"A volte abbiamo messo delle cose e non hanno dato i risultati che volevamo o che avremmo dovuto ottenere", ha detto. "Ma sicuramente i progressi fatti in Austria mi fanno ben sperare".

"È un qualcosa pensato per le basse velocità, diverso da quello che avevamo in Austria. Questa è la prima volta che riusciamo a cercare di puntare maggiormente su questo aspetto".

Sebbene gli aggiornamenti della McLaren mirino a migliorare una delle principali aree problematiche dell'auto, Norris non si illude che riuscirà a curare tutti i restanti vizi della MCL60.

Ritiene che ci sia ancora del lavoro da fare per superare le caratteristiche della vettura che ancora gli impediscono di attaccare come vorrebbe.

"Penso che non aiuterà esattamente nei punti in cui, dal punto di vista dello stile di guida, probabilmente lo vorrei, ma dovrebbe aiutare con un po' di carico, con la velocità in curva e semplicemente con la costanza, l'usura degli pneumatici e cose del genere", ha spiegato.

"È solo un miglioramento delle prestazioni, non dovrebbe essere un qualcosa che mi farà sentire meglio in macchina".

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

Norris ritiene che per la McLaren sia fondamentale colmare il divario con la Red Bull affrontando le sue ultime debolezze, piuttosto che basarsi sui punti di forza.

"È al 100% così, perché in alcuni punti perdiamo una quantità enorme di tempo sul giro", ha detto. "Si tratta sempre delle stesse cose, che non possiamo cambiare con un po' di bilanciamento aerodinamico o meccanico".

"Non importa cosa proviamo, questi aspetti ci hanno deluso in molte gare. Anche in alcuni posti in cui andiamo forte, siamo estremamente competitivi per il 90% del tracciato, ma sono solo alcune cose che ci fanno fare brutta figura".

"Se non avessimo alcuni di questi problemi, saremmo molto forti, molto più competitivi ed in lizza per il podio".

Ha poi aggiunto: "Se riusciamo a risolvere un po' di questa debolezza delle basse velocità, se riesciremo ad ottenere un po' di più quello che credo serva alla macchina per fare il passo successivo, un po' quello che speriamo di avere questo fine settimana, un po' quello che voglio dal punto di vista dello stile di guida, allora sono fiducioso che potremo dare battaglia alla maggior parte dei team, compresa la Red Bull".