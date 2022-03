F1 | McLaren, non solo guai ai freni: manca carico aerodinamico

Carica lettore audio

Chi si aspettava l'ultimo passo avanti per tornare tra i top team di McLaren è rimasto interdetto. Per non dire deluso. Il team di Woking ha fatto dei passi, ma indietro. E non pochi. I test di Sakhir fatti più di una settimana fa avevano già evidenziato problemi inattesi ai freni posteriori, ma in gara, nella prima uscita delle 23 stagionali, le cose sono peggiorate ulteriormente.

Proprio poco prima del Gran Premio del Bahrain, McLaren aveva introdotto delle protezioni in titanio per i freni (nuovi copri disco) con il preciso intento di risolvere il problema di surriscaldamento notati nel corso dell'ultima sessione di test.

A rendere ancora più difficile il fine settimana di Lando Norris e di Daniel Ricciardo sono stati altri due fattori molto importanti. Il primo: la mancanza di carico aerodinamico all'anteriore e al posteriore della MCL36 e un eccessivo surriscaldamento della monoposto, che ha così costretto i due piloti ad alzare ulteriormente il piede dall'acceleratore.

Da quest'anno la suddivisione del carico aerodinamico sulle monoposto è del 25% all'anteriore e al posteriore, mentre la parte centrale ha il 50% di carico. Sebbene l'impatto di anteriore e retrotreno sia minore dal punto di vista della downforce, McLaren si trova a fare i conti con una situazione difficile e inattesa.

A svelare questi ulteriori problemi che ampliano non poco la mole di lavoro della squadra britannica è stato Lando Norris. Al termine del Gran Premio del Bahrain, Norris - forse non poco deluso dall'andamento della prima uscita stagionale - ha parlato chiaramente dei punti deboli della MCL36.

"In questo momento questo è il nostro potenziale. Dobbiamo abituarci. Naturalmente nelle ultime stagioni c'erano molte aspettative su di noi, anche all'interno della squadra, non solo fuori", ha ammesso Lando.

"Al momento non siamo riusciti a fare bene e siamo molto, molto lontani dai primi. Non solo un po'. Dobbiamo ricominciare da capo e capire alcune cose. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni, ma se le dovessimo trovare non significherebbe che saremmo fantastici. nei mesi a venire dovremo capire cosa sta succedendo e migliorare".

"Qualche anno fa ci siamo trovati in questa posizione. Spero che vi sia più ottimismo e, insieme al McLaren Technology Centre, il team possa capire cosa succede e come poter tornare in pista più competitivi".

Norris è poi entrato maggiormente nello specifico della vicenda, iniziando a parlare del carico aerodinamico della MCL36 e delle conseguenti noie derivanti da questa mancanza. Poco carico, difficoltà di mettere le gomme Pirelli da 18" nella giusta finestra d'utilizzo. Cause concatenate, che sarà difficile ripristinare in poche gare.

"Ci manca carico aerodinamico, per questo la gestione delle gomme non è buona. La MCL36 è una monoposto difficile e le gomme sono difficili da sfruttare se non hai carico aerodinamico. A quel punto non riesci a far lavorare bene le gomme, perché non riesci a portarle nella giusta finestra d'utilizzo".

"Abbiamo sottosterzo, sovrasterzo. Succedono molte cose. Questi sono i problemi. Dobbiamo cercare di averne meno. Abbiamo bisogno di più carico all'anteriore, al posteriore. E' questione di carico aerodinamico. Sembra tutto molto semplice, in realtà non è facile capire come poter risolvere tutto".

Andreas Seidl, team principal della McLaren, ha confermato la mancanza di downforce, pur non utilizzando i termini diretti che ha preferito fare suoi Lando Norris.

"E' chiaro che ci sia una mancanza di performance nel pacchetto della MCL36. Dovremo lavorare molto duramente a casa per cercare di capire quali siano i problemi e cercare di migliorare le cose. E' troppo presto per dire se sia solo una mancanza di downforce. Dobbiamo attendere analisi dettagliate dai ragazzi in fabbrica".

I problemi di downforce si sono poi ripercossi sulle gomme. Norris e Ricciardo hanno iniziato la gara di Sakhir con mescole Medium (C2) contro le Soft di tutto il resto della griglia, ma il grip era così basso che entrambi hanno perso posizioni subito, senza poi avere l'opportunità di recuperare.

"A peggiorare le cose, in Bahrain, Sono arrivati problemi di surriscaldamento che ci hanno tolto ulteriore performance. Per questo già nel primo stint abbiamo avuto prestazioni peggiori di quanto ci aspettassimo. E' andato male sin dal primo giro con le gomme Medium. Il grip era più basso di quanto ci aspettassimo, per questo all'inizio abbiamo perso tante posizioni e non siamo più riusciti a recuperare, con gli avversari che avevano gomme Soft".

"Il team sta lavorando duramente per portare aggiornamenti importanti per i freni prima che si può. Ma stiamo lavorando ancora su quello che dovremo portare a jeddah e poi nella gara successiva di Melbourne", ha concluso Seidl.

Per la McLaren un avvio difficile, che potrebbe essere la base di partenza per un periodo ancora più complicato. Con la presenza del budget cap, il team di Woking dovrà cercare di intervenire sulla monoposto senza andare a intaccare troppo le spese e pregiudicare il prosieguo della stagione anche per quanto riguarda gli sviluppi previsti. Partire bene era fondamentale e così non è stato. Quanto margine avrà la McLaren per tamponare una situazione critica lo potremo apprezzare nel corso della stagione.