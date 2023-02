F1 | McLaren non ha raggiunto il target di sviluppo per la MCL60

Carica lettore audio

La stagione 2023 di Formula 1 della McLaren sembra già essere partita in salita. La squadra britannica ha subito dovuto far fronte ad alcuni problemi che l'hanno portata a rinforzare alcune componenti per evitare guasti, ma non è tutto.

Sia Lando Norris che Oscar Piastri non sono sembrati a proprio agio al volante della MCL60, sebbene i tempi sul giro non debbano essere presi come prova certa essendo solo test.

Queste difficoltà, però, non sono del tutto una sorpresa. Già alla presentazione il nuovo team principal Andrea Stella aveva ammesso di non essere del tutto soddisfatto della nuova monoposto, almeno nella sua versione di lancio.

A rendere il quadro più chiaro, ma anche più allarmante, ecco le parole arrivate oggi da Zak Brown. L'amministratore delegato di McLaren ha ammesso che la monoposto è più indietro rispetto al livello in cui avrebbe dovuto essere.

"E' difficile sapere con precisione il nostro livello, almeno fino a quando non inizierà la stagione", ha dichiarato a Motorsport.com. "Sappiamo di aver fissato alcuni obiettivi di sviluppo che non abbiamo raggiunto e abbiamo ritenuto opportuno essere onesti al riguardo".

"Come tutti, anche noi abbiamo in serbo molti sviluppi. Quindi siamo incoraggiati da ciò che potremo avere a disposizione. Penso che arriveremo alla prima gara fuori dai nostri obiettivi previsti, ma è difficile sapere dove saremo sulla griglia di partenza".

Lo stesso Oscar Piastri, debuttante in Formula 1 ma che ha avuto modo sia di guidare la MCL60 che la MCL36, ovvero la monoposto dell'anno passato, ha dichiarato: "La macchina nuova è un piccolo passo avanti rispetto a quella dello scorso anno. Sappiamo che abbiamo in cantiere alcune cose che speriamo di realizzare presto nella stagione. Ma per ora credo che avremo una monoposto dal potenziale simile a quella della passata stagione, almeno stando alla mia limitata esperienza".

Zak Brown, però, ha rilanciato le ambizioni del team: "Le nostre aspirazioni sono quelle di tornare al vertice. Sappiamo che ci vorrà ancora un po' di tempo. Tutte le infrastrutture tecnologiche sono già pronte o saranno completate quest'anno. E' una cosa davvero eccitante".

"Abbiamo alcuni buoni sviluppi in arrivo, ma lo stesso vale per tutti gli altri team di F1. Dobbiamo accelerare il nostro passo", ha concluso Brown.