F1 | McLaren non brilla. Stella ammette: "Abbiamo 2-3 mesi di sviluppo da recuperare"

McLaren, almeno sino al termine delle qualifiche, è stata il team da cui ci si attendeva ben altro a livello di prestazioni. Dopo le prime prove libere, in cui le MCL40 sembravano essere a pieno diritto la seconda forza in pista e, forse, le uniche contendenti al successo delle Mercedes, il team di Woking si è plafonato o, quanto meno, non è riuscito a progredire quanto sono riusciti a fare i diretti rivali.

Al Red Bull Ring la McLaren ha portato per la prima volta la sua versione di ala ribaltabile ma, dopo i primi collaudi in pista, ha deciso di non usarla perché ancora bisognosa di messa a punto. Lo abbiamo già visto con Ferrari e Red Bull: il sistema che può aiutare sui rettilinei quando la Straight Mode viene attivata è un bell'aiuto, ma è molto complesso da far funzionare nel migliore dei modi. Per questo tutti quelli che l'hanno progettata e realizzata, hanno impiegato mesi di prove per poi farla esordire e usarla con costanza.

Lando Norris, infatti, ha parlato in tal senso di ritardo molto ampio dai team che già utilizzano l'ala ribaltabile. "Ho parlato di tre mesi di ritardo nello sviluppo e questo progetto (l'ala) rientra in questo ritardo. Questo fine settimana è stato solo un test. Spero che potremo reintrodurre l'ala tra qualche settimana", ha detto il campione del mondo in carica.

Andrea Stella, team principal della McLaren, non ha parlato solo del ritardo legato all'ala, ma, più in generale, al quadro completo che almeno al Red Bull Ring sta delineando la sua squadra come quarta forza.

"Sì, non so di quanti mesi abbia parlato Lando, ma sicuramente si tratta di almeno due mesi di sviluppo. Internamente, con i miei principali responsabili, parliamo in realtà di circa tre mesi di sviluppo che dobbiamo recuperare. C'è un solo modo per farlo: sviluppare la vettura meglio e più rapidamente dei nostri concorrenti. Dobbiamo aumentare il ritmo. Dobbiamo lavorare con maggiore intensità. Dobbiamo essere efficaci nel portare soluzioni realmente performanti".

Lando Norris, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Stella - ormai lo abbiamo imparato - quando parla lo fa sempre con cognizione di causa e fornisce sempre letture valide anche per ciò che riguarda il futuro del suo team. A suo avviso, McLaren ha in cantiere un piano di sviluppo di alto livello, soprattutto per ciò che riguarda il lato aerodinamico. Quello che serve è però accelerare i tempi di realizzazione per mettere tutto questo in macchina e provare a farlo funzionare rapidamente. Il Mondiale è ancora lungo, ma i tempi iniziano a stringere, se si vuole puntare ai titoli.

"Quello che vedo nella pipeline di sviluppo è molto promettente, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti aerodinamici. Allo stesso tempo, però, dobbiamo riuscire a portarli in pista il prima possibile".

"Credo che nel 2026 la Formula 1 abbia raggiunto un livello di sviluppo che non si era mai visto prima. Probabilmente la Cadillac, su questo circuito, è stata la vettura che ha introdotto gli aggiornamenti più significativi, e infatti i tempi sul giro sono stati più competitivi. Se guardiamo agli aggiornamenti portati dalla Red Bull, sono davvero consistenti, come dicevo prima".

"Nel complesso, sia lo sviluppo delle prestazioni pure sia la capacità di trasformare rapidamente gli aggiornamenti in prestazioni in pista sono a un livello che non avevo mai visto prima. È di questo che discutiamo internamente e dobbiamo assicurarci che la McLaren sia in grado, se possibile, di sviluppare e introdurre aggiornamenti meglio e più velocemente dei nostri rivali. È così che potremo colmare il divario".