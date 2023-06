F1 | McLaren: la MCL60 sarà rivoluzionata nelle prossime 3 gare

McLaren, la rincorsa continua. Anzi, sta entrando nelle fasi più calde. Dopo un avvio di stagione difficile a causa di un progetto nato male, il team di Woking sta lavorando da settimane ad aggiornamenti in grado di far fare il salto di qualità alle MCL60 e nel corso delle prossime settimane, finalmente, arriveranno.

Nel trittico di gare che annovera gare in Austria, Gran Bretagna e Ungheria la squadra diretta da Andrea Stella avrà a disposizione il pacchetto di novità progettato negli ultimi mesi. Non tutto in una volta, però. Bensì poco alla volta.

Le prime parti nuove saranno montate sulle monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri al Red Bull Ring, ma ne arriveranno anche a Silverstone e a Budapest. Una scelta logica, considerando che in Austria andrà in scena uno dei fine settimana con il format nuovo, quello che prevede al sabato la Sprint Race.

"La maggior parte del pacchetto complessivo arriverà nei prossimi appuntamenti, quindi ci sarà un'importante revisione della vettura che sarà visibile tra Austria, Gran Bretagna e Ungheria", ha confermato il team principal della McLaren, Andrea Stella.

Proprio l'ingegnere italiano, sin dal giorno della presentazione della monoposto, ne aveva già sottolineato i difetti di nascita, facendo previsioni di un avvio di stagione difficile divenuto puntualmente realtà. Le novità per le MCl60 saranno evidenti: si parla di modifiche sostanziali per tutte le superfici aerodinamiche che renderanno le monoposto molto differenti da quelle attuali.

"All'inizio della stagione ci siamo resi conto che la vettura aveva bisogno di una riprogettazione fondamentale, quindi questa riprogettazione è davvero interessante. Direi che praticamente ogni singola parte aerodinamica cambierà, ecco perché gli aggiornamenti saranno distribuiti nell'arco di alcune gare. Sarà abbastanza evidente".

"Abbiamo dovuto riprogettare anche alcune parti sotto la carrozzeria. Anche per quest' c'è voluto un po' di tempo per essere in condizione di fornire questi aggiornamenti. Direi che è stata modificata praticamente tutta la vettura".

Le aspettative della McLaren riguardo il pacchetto di evoluzioni che sta per essere introdotto sono molto alte. Il potenziale definitivo, però, sarà possibile valutarlo a partire dall'Ungheria. Prima - ossia in Austria e a Silverstone - le parti introdotte varranno almeno in teoria qualche decimo sul tempo sul giro.

"Conto su questo pacchetto di novità. Ma nelle tre gare in cui lo introdurremo i miglioramenti dovrebbero consistere in qualche decimo di secondo, e sarà evidente dal punto di vista del tempo sul giro", ha concluso Stella.