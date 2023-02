F1 | McLaren MCL60: nuovo nome per celebrare i 60 anni del team

Carica lettore audio

A pochi giorni dalla presentazione, che avverà lunedì 13 febbraio, la McLaren ha svelato il nome della sua monoposto per la prossima stagione.

L'attuale nomenclatura, iniziata nel 2017 con l'MCL32 che andò a sostituire l'iconico MP4-XX, subirà una leggera modifica in quanto il 2023 rappresenta un importante anniversario per la squadra di Woking. La vettura, infatti, non si chiamerà MCL37, bensì MCL60, in riferimento al 60° anno di attività del team da quando venne fondato da Bruce McLaren nel 1963.

A comunicarlo è stata la stessa scuderia attraverso un video che ne ripercorre la storia, non solo in Formula 1, ma anche in tutte le altre attività che hanno visto coinvolto il marchio britannico. Dalle icononiche monoposto sponsorizzate dalla compagnia Malrboro, con la caratteristica colorazione bianca e rossa dei record nelle mani di Alain Prost e Ayrton Senna, alla vettura stradale McLaren F1 progettata nel 1993 grazie alle conoscenze acquisite nella massima competizione automobilsitica.

A rappresentare i colori del team Formula 1 nel 2023 saranno Lando Norris e il debuttante Oscar Piastri, il quale andrà a sostituire Daniel Ricciardo, l'ultimo a portare al trionfo una vettura del team inglese nel Gran Premio d'Italia 2021. Al lancio, previsto per le 18 italiane, saranno presenti anche il CEO Zak Brown e Andrea Stella, nominato nuovo Team Principal dopo l'addio di Andreas Seidl in direzione Sauber.