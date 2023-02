F1 | McLaren MCL60: la diretta streaming della presentazione

Carica lettore audio

La McLaren è la sesta scuderia di Formula 1 a presentare la propria vettura per la prossima stagione. Come l'Alfa Romeo, anche la scuderia britannica mostrerà subito una monoposto vera e propria. La nuova nata di McLaren nel 2023 si chiamerà MCL60, per il 60° anniversario della scuderia.

Con la MCL60, la squadra punta ad arrivare almeno tra i primi quattro nella classifica Costruttori, dopo il quinto posto del 2022, quando aveva nel mirino l'Alpine, ma alla fine si è dovuta inchinare al marchio francese. Rispetto al 2021, la squadra ha quindi fatto un passo indietro e vorrebbe che ciò non si ripetesse.

La McLaren si presenta al via con un nuovo pilota. Oscar Piastri ha lasciato proprio l'Academy Alpine e continuerà la sua carriera come pilota titolare di F1 al fianco di Lando Norris, prendendo il posto del connazionale Daniel Ricciardo, che a sua volta si è unito alla Red Bull Racing come terzo pilota. Il giovane australiano è un talento promettente, da cui ci si aspetta molto, il britannico invece dovrà essere il leader.

Oltre a Ricciardo, un altro dipendente McLaren se n'è andato. Il team principal Andreas Seidl, infatti, è entrato a far parte del Gruppo Sauber all'inizio di dicembre, succedendo al neo team principal della Ferrari Frederic Vasseur. Alla McLaren, l'amministratore delegato Zak Brown non ha dovuto pensare a lungo al suo erede. Andrea Stella è stato promosso e guiderà la scuderia di F1 dal 2023. L'italiano ha una grande esperienza in F1. Tra le altre cose, è stato l'ingegnere di Fernando Alonso alla Ferrari e poi alla McLaren.

Dopo Haas, Williams, Red Bull, Alfa Romeo e AlphaTauri, è ora il turno della McLaren di mostrare i propri colori e, in questo caso, la vera monoposto per il 2023. La presentazione inizierà alle 18:00 ora italiana e potrà essere seguita in diretta tramite lo streaming presente in questa pagina.