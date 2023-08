F1 | McLaren: le risorse sul 2024. La MCL60 non sarà banco prova

La McLaren pensa già al 2024. Dopo aver risollevato la stagione corrente grazie agli aggiornamenti arrivati in estate, il team diretto da Andrea Stella ha deciso di dedicare tutte le proprie risorse alla vettura che nella prossima stagione dovrà raccogliere l'eredità della MCL60.

Il team di Woking, proprio attraverso le parole del suo team principal, ha annunciato che alla ripresa del Mondiale - dunque a fine agosto con il GP d'Olanda e quello successivo in Italia - le monoposto affidate a Lando Norris e Oscar Piastri riceveranno un altro pacchetto di novità importante che coinvolgerà pance e fondo.

Attenzione però, perché saranno le ultime, grosse novità dedicate alle MCL60. Nel corso della seconda parte dell'anno arriveranno ancora pezzi nuovi, ma si tratterà di parti studiate per adattare la monoposto alla tipologia di alcuni circuiti. Nulla legato alla filosofia e ai concetti della macchina.

McLaren ha anche deciso di non rendere le MCL60 un laboratorio viaggiante nel corso degli ultimi mesi del Mondiale 2023. Andrea Stella ha spiegato il motivo di questa scelta: sebbene la macchina dell'anno prossimo deriverà dall'ultima versione della MCL60 che vedremo, le componenti dedicate al prossimo anno non saranno montate quest'anno per l'impossibilità di capire se siano realmente funzionali o meno.

"Riguardo a quello su cui abbiamo lavorato sulla macchina di quest'anno, tante cose sono rilevanti anche per la macchina 2024, ma la MCL60 non sarà messa nella nostra nuova galleria del vento. La nuova galleria sarà utilizzata per la nuova monoposto, quella dell'anno prossimo".

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

"Riguardo alla monoposto 2024, non possiamo sviluppare tante componenti che possano già essere montate sulla MCL60, perché le cose sono molto interconnesse tra loro, ingarbugliate, quindi è molto difficile avere una soluzione 2024 che possa funzionare sulla macchina di quest'anno".

"Potremmo realizzare una componente e montarla già quest'anno per fare una sorta di test e vedere se funziona, ma per prepararla e fare un test significa che qualcuno dovrà disegnare il pezzo, deliberarlo e produrlo in un periodo in cui siamo già concentrati sulla macchina dell'anno prossimo, per cui lo vedo improbabile. Noi abbiamo già abbandonato lo sviluppo della MCL60 e siamo già orientati su quello della macchina 2024".

L'erede della MCL60 sarà la prima monoposto della McLaren a essere interamente studiata ed evoluta nella nuova galleria del vento del team britannico. Dopo il tremendo avvio di stagione 2023, è stato lecito porre una domanda su eventuali dubbi del team tra la correlazione di dati che intercorre tra pista e nuova galleria del vento.

Stella ha cercato di diradare le nubi su questo aspetto, affermando che l'impianto è stato realizzato per cercare di regalare dati più veritieri possibili a quelli della pista e anche la validazione della stessa sembra aver dato i frutti sperati.

"Non siamo necessariamente preoccupati da eventuali problemi di correlazione tra la galleria del vento e la macchina nuova, perché ovviamente abbiamo svolto un lavoro di validazione piuttosto completo della nuova struttura".

"La nuova galleria del vento è stata progettata con alcuni criteri per migliorare la correlazione con la pista. Quindi, se non altro, sono addirittura incoraggiato da ciò che ho visto fino a ora in termini di comportamento della nuova galleria". ha concluso il manager italiano.