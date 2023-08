F1 | McLaren: le organizzazioni sanitarie olandesi denunciano lo sponsor Velo

Velo è uno dei marchi che lo sponsor della McLaren, British American Tobacco, ha creato per abbandonare le sigarette e passare a prodotti con nicotina privi di tabacco, come le buste aromatizzate di Velo o le sigarette elettroniche del marchio Vuse.

Nell'aprile di quest'anno, il governo olandese si è unito ad una lista crescente di Paesi europei che hanno vietato la vendita di tutti i tipi di bustine di nicotina a causa della preoccupazione per la salute, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità ai minori delle bustine di snus e delle sigarette elettroniche che creano dipendenza.

Tuttavia, la legislazione olandese relativa al divieto di pubblicizzare le bustine di nicotina è ancora in fase di elaborazione, il che significa che la McLaren può continuare a portare legalmente il suo marchio Velo a Zandvoort.

"Tutti i marchi presenti sulle McLaren sono pienamente conformi ai requisiti normativi ed agli standard pubblicitari di ogni paese in cui gareggiamo", ha confermato un portavoce del team a Motorsport.com.

Il vuoto legislativo ha provocato un reclamo ufficiale al Comitato olandese per il codice pubblicitario da parte di un gruppo di organizzazioni sanitarie olandesi, tra cui la Dutch Heart Foundation e la KWF Dutch Cancer Society.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

"Questo dimostra ancora una volta come l'industria del tabacco stia facendo tutto ciò che è in suo potere per mantenere la dipendenza dei giovani, al fine di continuare a portare avanti questo business disgustoso e mortale", ha dichiarato Carla van Gils, direttore della KWF Dutch Cancer Society, in un comunicato stampa.

"Troviamo bizzarro che sia consentito pubblicizzare un prodotto che è vietato".

Il marchio Velo McLaren sarà presente sulle pance della McLaren in tutte le gare del 2023 tranne sette, nelle quali verrà sostituito dall'azienda di crittografia OKX.

A Zandvoort, il marchio sarà presente sulla vettura come "LOVE" nell'ambito di un concorso per i fan. L'azienda ha lanciato un'estrazione sui suoi canali social attraverso la quale 60 fan vedranno il loro nome aggiunto sulle MCL60 guidate da Lando Norris e Oscar Piastri. Un concorrente, inoltre, vincerà anche un viaggio al Gran Premio d'Olanda.

Le alternative al fumo sono ancora largamente non regolamentate in molti Paesi. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration ha vietato la vendita di tutti i prodotti con nicotina ai minori di 21 anni. Nel Regno Unito, tuttavia, le buste di nicotina non sono ancora classificate come prodotti legati al tabacco - a differenza delle sigarette elettroniche - e possono essere vendute legalmente ai minori di 18 anni.

Il concorso per tifosi del Gran Premio d'Olanda di Velo era accessibile solo ai tifosi di età superiore ai 18 anni.