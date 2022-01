F1 | McLaren: le livree speciali ci saranno anche in futuro

In occasione dello scorso GP di Monaco la McLaren ha stupito tutti svelando la splendida livrea Gulf Oil con i colori arancione e azzurro propri del marchio che hanno preso il posto del papaya ormai da diversi anni adottato dalle monoposto di Woking.

In quella occasione la livrea one-off ha anche portato bene alla McLaren dato che Lando Norris è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio alle spalle di Max Verstappen e Carlos Sainz.

Anche nel corso dell’ultima gara della stagione, andata in scena ad Abu Dhabi, la scuderia inglese ha deciso di adottare una livrea celebrativa. In questo caso, però, i designer del team hanno scelto di non toccare il color papaya per modificare invece il blu dello sponsor Vuse adottando una colorazione psichedelica per l’area delle pance, della parte superiore del cofano e degli endplate dell’ala anteriore.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Grazie a queste strategie la McLaren è riuscita a catalizzare l’attenzione sui propri sponsor e Zak Brown ha confermato come anche nel 2022 saranno presenti in alcune occasioni delle livree one-off.

“Credo che abbiamo trovato il giusto bilanciamento” ha dichiarato il CEO di McLaren Racing poco propenso a continui cambi di livrea.

“Vogliamo preservare la nostra identità e se proponi cambi di livrea troppo frequentemente questa perde di unicità. Quella che abbiamo adottato ad Abu Dhabi è stata proposta dal nostro sponsor e credo che abbia lanciato un grande messaggio”.

“Era una livrea creata da una artista donna di quella zona ed è stato un ottimo modo per attirare l’attenzione su numerosi argomenti”.

“I nostri fan hanno gradito molto questi esperimenti ed in giro abbiamo visto molti dei nostri sostenitori con cappellini e t-shirt marchiati Gulf. Credo sia un altro modo per incrementare il loro coinvolgimento. Tutti hanno apprezzato molto queste livree”.

“È un qualcosa che vogliamo continuare a proporre, ma centellinando le livree nel corso dell’anno così da non perdere la nostra identità e non sminuire l’unicità della livrea speciale”.

Oltre alla McLaren anche l’Alfa Romeo e la Red Bull hanno proposto livree celebrative nel corso della passata stagione.

Il team svizzero ha modificato il disegno delle proprie vetture in occasione del GP di Monza, mentre la Red Bull si è presentata con una livrea bianca in occasione del GP di Turchia per rendere omaggio alla Honda in una data che avrebbe dovuto vedere il circus della Formula 1 affrontare la trasferta di Suzuka.