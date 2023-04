F1 | McLaren: l'addio di Seidl ha favorito il ricambio tecnico

Carica lettore audio

Dopo il GP dell'Arabia Saudita, la McLaren ha annunciato l'abbandono del direttore tecnico James Key e la creazione di un nuovo assetto guidato da tre direttori tecnici: Peter Prodromou (aerodinamica), Davide Sanchez (concezione e prestazioni della vettura) e Neil Houldey (ingegneria e design).

Brown ha spiegato che i cambiamenti sono stati motivati dalla mancanza di sviluppo della vettura 2022 e che la partenza dell'ex team principal Andreas Seidl alla fine dello scorso anno, insieme alla nomina di Andrea Stella al suo posto, hanno contribuito a dare a quest'ultimo il mandato di intraprendere una revisione approfondita.

"Ovviamente abbiamo iniziato l'anno con qualche problema nei test legati ai condotti dei freni", ha detto Brown a proposito della stagione 2022 della McLaren.

"La macchina era a posto. E poi, naturalmente, abbiamo avuto i nostri problemi legati al pilota che stavamo risolvendo, che hanno attirato l'attenzione, se volete, e sono stati un po' i titoli dei giornali".

"Nel frattempo, sotto la superficie, non ero soddisfatto del ritmo di sviluppo della vettura. Questo è successo nella seconda metà dello scorso anno, se si guarda al ritmo di sviluppo di alcuni altri team, da dove sono partiti e dove sono arrivati, rispetto a dove siamo partiti e dove siamo arrivati noi".

"Quindi si è iniziato a parlarne e, naturalmente, verso la fine dell'anno c'è stato un cambio di team principal, che mi ha dato l'opportunità di essere più aggressivo nel lavorare con Andrea per dargli il mandato di dare un'occhiata alla squadra. Ed è esattamente quello che ha fatto".

Brown ha sottolineato che, essendo in McLaren dal 2015, Stella era più attrezzato di un nuovo arrivato per intraprendere una revisione di questo tipo.

"Ovviamente, essendo già lì, non partiva da zero, se così si può dire", ha detto Brown. "E alla fine siamo arrivati ad un modello che per noi e per i nostri collaboratori ha senso. Quindi abbiamo iniziato a mettere in atto questi piani".

"E quando abbiamo fatto l'annuncio, si trattava di qualcosa che era in cantiere da tempo, ed è stata una coincidenza che sia avvenuto durante il nostro pessimo inizio di stagione".

Con l'uscita di Key, Brown ha dimostrato di non aver paura di prendere decisioni importanti per portare avanti la squadra, dopo essersi separato da Daniel Ricciardo lo scorso anno.

"In ultima analisi, il mio lavoro è quello di CEO, la responsabilità è mia", ha detto quando Motorsport.com gli ha chiesto delle recenti decisioni importanti che ha supervisionato.

"Queste grandi decisioni non si prendono mai da soli, si consulta sempre il team leader. Quindi non c'è nulla sul fronte tecnico o all'interno della squadra corse che io e Andrea non discutiamo e su cui non siamo allineati".

"Ma è uno sport competitivo. Quando non si ottengono le prestazioni che si ritengono adeguate, è necessario prendere delle decisioni per cambiare rotta. Ed è quello che abbiamo fatto. E sono fiducioso della direzione che stiamo prendendo".