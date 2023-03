F1 | McLaren: la nota lieta dei test è Oscar Piastri

Carica lettore audio

L'australiano farà il suo debutto in F1 per la McLaren al Gran Premio del Bahrein e la scorsa settimana ha effettuato il suo primo vero giro con la nuova MCL60.

Anche se la McLaren sta affrontando alcune difficoltà a livello di competitività con la sua nuova vettura, questo non ha impedito ad Oscar Piastri di mostrare ciò di cui è capace.

In particolare, il team principal della McLaren Andrea Stella ha citato il modo in cui Piastri ha fatto rapidi progressi in una serie di giri con poco carburante nel secondo giorno di test come prova del suo potenziale.

Il suo primo tentativo è stato di 1'33"973, mentre il secondo è stato più lento. Tuttavia, il suo terzo tentativo ha portato a un 1'33"878, prima che un quarto e ultimo giro lanciato portasse ad un 1'33"175, che sarebbe stato il suo tempo più veloce in assoluto nel test.

Parlando della prima esperienza di Piastri, Stella ha detto: "Oscar ha un talento incredibile. Penso che abbiamo già potuto vedere alcune di queste caratteristiche nelle prove che abbiamo fatto nel TPC (test di una vettura precedente)".

"Anche durante il test in Bahrain, nella sequenza con gli pneumatici morbidi, è migliorato enormemente: ha sfruttato al massimo l'apprendimento da un set all'altro. Quindi, questi sono segnali molto promettenti".

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Con Piastri alle prese con un compagno di box quotato come Lando Norris, la McLaren ritiene importante non fissare obiettivi troppo alti per il rookie.

Al contrario, è chiaro che vuole solo vedere progressi costanti da parte sua durante la stagione 2023.

"Quello che ci aspettiamo da Oscar, in realtà, non voglio fissarlo in termini di risultati", ha detto. "Per me l'importante è, come per la macchina, il tasso di crescita".

"L'importante è concentrarsi sul processo piuttosto che sui risultati, perché i risultati sono una conseguenza del processo".

"Se ci si concentra troppo e troppo presto su alcuni obiettivi legati ai risultati, si rischia di essere scoraggiati, quindi cerchiamo di non farlo. Dire che bisogna essere a due decimi da Lando, o due decimi meglio di Lando, secondo noi non è il modo giusto di affrontare la questione".

"Oscar è molto concentrato su se stesso. Vogliamo che la squadra sostenga questo percorso personale e faremo un confronto con Lando in modo funzionale".

"La telemetria offre un paragone e ci sono sempre informazioni utili per migliorare. Guardiamole, ma non perché vogliamo necessariamente eguagliarle. Altrimenti non raggiungiamo i nostri obiettivi", ha concluso.