F1 | McLaren: la MCL36 in pista a Barcellona per il filming day

Dopo la Haas, che questa mattina ha prenotato il circuito del Montmelò per effettuare il filming day con una VF-22 decisamente diversa dai render messi a disposizione di stampa e pubblico ad inizio mese, questo pomeriggio è toccato alla McLaren scendere in pista.

Anche il team di Woking ha deciso di sfruttare oggi i 100 Km dedicati alle riprese promozionali per verificare che tutto funzionasse a dovere sulla nuovissima MCL36.

È stato Lando Norris a portare al debutto la vettura ad effetto suolo disegnata da James Key. In un video rilasciato sui profili social del team si vede il pilota inglese uscire dal box seguito come un’ombra da un SUV con telecamera dedicata.

Per la McLaren quello odierno rappresenta un ritorno sotto i riflettori dopo la scenografica presentazione della monoposto avvenuta giorno 11 febbraio. In occasione del lancio della vettura avevano colpito alcune soluzioni tecniche come la sospensione anteriore pull rod, il muso molto corto, specie se paragonato alle scelte effettuate da Mercedes e Ferrari, e le prese dei freni anteriori a palpebra dalle dimensioni estremamente ridotte.

Stando alle prime immagini sembra che il team non abbia optato, almeno per il momento, per le branchie sulle pance utili per lo smaltimento del calore che hanno caratterizzato il design della Ferrari F1-75 e della Aston Martin AMR22.

Concluso questo pomeriggio riservato al filming day, la McLaren potrà tornare in pista da mercoledì quando prenderà il via la tre giorni di test di Barcellona che Motorsport.com, come da tradizione, seguirà con il live.

Ad oggi il team di Woking non ha ancora comunicato chi tra Lando Norris e Daniel Ricciardo sarà al volante della MCL36 nel corso della prima giornata di prove.

Line-up test F1 Barcellona (in aggiornamento)

Team mercoledì Giovedì venerdì Mercedes Red Bull Ferrari McLaren AlphaTauri Tsunoda Gasly Gasly/Tsunoda Alpine Aston Martin Vettel/Stroll Stroll/Vettel Vettel/Stroll Williams Latifi/Albon Albon/Latifi Latifi/Albon Alfa Romeo Haas F1 Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher