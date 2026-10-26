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Formula 1 Stati Uniti

F1 | McLaren, la crisi è nei numeri: 49 punti in quattro gare e Red Bull agganciata

La McLaren continua a perdere terreno. Nelle ultime quattro gare ha raccolto meno della metà dei punti conquistati da Ferrari e Mercedes, mentre la Red Bull l'ha raggiunta nella classifica costruttori. Stella riconosce i limiti della MCL40, soprattutto in qualifica, e annuncia altri aggiornamenti.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 ott 2026, 12:03

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Isack Hadjar, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Quarantanove punti nelle ultime quattro gare. È il dato che fotografa meglio di qualsiasi altra considerazione il momento della McLaren. Nello stesso periodo la Red Bull ne ha conquistati 125, la Ferrari 116 e la Mercedes 104. Un confronto impietoso per una squadra che, fino a poche settimane fa, sembrava poter rappresentare una minaccia concreta per la seconda posizione della Ferrari nel mondiale costruttori e che, dopo Austin, si ritrova invece appaiata alla Red Bull a quota 355 punti.

La parabola è ancora più sorprendente considerando che la flessione è iniziata dopo una fase particolarmente positiva della stagione. Non si tratta quindi di una squadra che non è mai riuscita a trovare competitività, ma di un progetto che sembra aver progressivamente perso terreno rispetto alla concorrenza.

Il Gran Premio degli Stati Uniti ha confermato le difficoltà della McLaren, ma ha anche offerto qualche indicazione utile per comprendere la natura dei problemi. Andrea Stella non ha negato che il potenziale della MCL40 sia superiore a quanto espresso nelle qualifiche, ma ha riconosciuto una difficoltà ormai ricorrente: riuscire a sfruttarlo con continuità.

Una monoposto veloce, ma difficile da sfruttare

Lando Norris, McLaren

Foto di: Alex Slitz / Getty Images

“Credo che in gara abbiamo visto il potenziale che pensavamo di avere già ieri – ha spiegato Stella – Lando riteneva che la macchina potesse valere la seconda posizione in qualifica, forse era un po' esagerato, ma il potenziale c'era. Il problema è che quest'anno è molto difficile sfruttarlo completamente”.

È probabilmente questo il punto centrale dell'analisi. La McLaren non sembra soffrire di una carenza assoluta di prestazione, quanto della difficoltà di accedere con regolarità alla finestra di funzionamento ideale della monoposto. Un limite particolarmente evidente nel giro secco, quando è necessario sfruttare ogni centimetro di pista e ogni frazione di aderenza disponibile.

In gara la situazione migliora, perché i piloti sono costretti a lasciare un margine nella guida per preservare gli pneumatici. Ad Austin, secondo Stella, il passo della McLaren è stato paragonabile a quello di Ferrari e Red Bull, con Antonelli su un livello superiore.

Ma partire dalla quarta fila significa compromettere gran parte delle possibilità di risultato, soprattutto quando i valori in campo sono così ravvicinati. La strategia a una sosta scelta per il finale è stata un tentativo di uscire da una situazione nella quale, seguendo le decisioni degli avversari, Norris e Piastri sarebbero rimasti inevitabilmente alle loro spalle.

“Con due soste saremmo rimasti dietro. Con una potevamo sperare in una safety car oppure verificare fino a dove potessimo spingerci con le hard. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile tenere dietro Verstappen e soprattutto Leclerc”. Una scelta aggressiva, dunque, più dettata dalla necessità di cercare un'opportunità che dalla convinzione di disporre della strategia migliore.

Norris e Piastri, due difficoltà differenti

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Foto di: Logan Riely / Getty Images

Il weekend texano ha evidenziato anche una differenza significativa tra i due piloti. Stella ha spiegato che Austin è un circuito sul quale Norris riesce tradizionalmente a esprimersi bene, mentre Piastri incontra maggiori difficoltà. La spiegazione, però, va oltre le caratteristiche del tracciato e riguarda il modo in cui i due interpretano la guida.

“Il punto di forza di Oscar è la capacità di costruire la prestazione. Una volta trovati i riferimenti, riesce a migliorare giro dopo giro. Qui, però, ogni giro è diverso. Lando, invece, ha una grande capacità di adattarsi alle condizioni, soprattutto quando la macchina scivola”.

È una distinzione importante, perché aiuta a comprendere come le difficoltà della MCL40 possano amplificarsi in modo differente sui due lati del box. Una monoposto poco prevedibile penalizza soprattutto chi ha bisogno di riferimenti stabili per costruire la prestazione.

Non sorprende quindi che la McLaren abbia deciso di invertire le posizioni durante la gara, consentendo a Norris di provare ad attaccare le vetture davanti. Una possibilità discussa prima della partenza, nel caso in cui Piastri non fosse riuscito a mantenere il ritmo degli avversari.

Prima la squadra, poi la rivalità interna

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La decisione assume anche un significato più ampio. Dopo le tensioni di Singapore, Stella ha ribadito che la priorità deve essere riportare la McLaren nelle posizioni di vertice, subordinando temporaneamente la gestione della rivalità interna agli interessi della squadra.

“Dobbiamo tornare ad avere Oscar e Lando in prima fila, a lottare per la vittoria. Poi gestiremo la competizione tra loro. Fino a quel momento dobbiamo lavorare tutti insieme per riportare la McLaren davanti”.

È un cambio di prospettiva significativo. Quando una squadra lotta per vincere può permettersi di concentrare parte delle proprie energie sulla gestione dei due piloti. Quando invece deve recuperare competitività, ogni decisione deve essere orientata a massimizzare il risultato collettivo. La McLaren sembra aver preso atto di questa nuova realtà.

Gli aggiornamenti non sono finiti

Lando Norris, McLaren

Foto di: Peter Fox / Getty Images

Stella ha confermato che il programma di sviluppo proseguirà nelle prossime settimane. In Messico non sono previste novità significative, mentre ulteriori aggiornamenti arriveranno tra Brasile e Las Vegas. L'obiettivo dichiarato è tornare a competere stabilmente per il podio e, successivamente, ritrovare il livello necessario per puntare alla vittoria.

Ma il problema della McLaren non può essere risolto soltanto aggiungendo prestazione. La sfida è rendere utilizzabile quella già disponibile, soprattutto nelle qualifiche. Perché una monoposto che teoricamente può lottare per le prime posizioni, ma che non riesce a esprimere quel potenziale quando conta, finisce inevitabilmente per pagare un prezzo elevato.

Il dato dei 49 punti nelle ultime quattro gare è un campanello d'allarme difficile da ignorare. Ferrari e Red Bull hanno preso strade differenti, ma entrambe stanno raccogliendo risultati nettamente superiori. La Mercedes, pur con le difficoltà di Russell, continua a capitalizzare il rendimento di Antonelli.

La McLaren, invece, si trova a dover inseguire. E il rischio non è più soltanto quello di perdere definitivamente il contatto con la Ferrari: è vedere compromessa anche la posizione in classifica che, fino a poche settimane fa, sembrava al riparo dagli inseguitori. La velocità, da sola, non basta più. La McLaren deve soprattutto ritrovare la capacità di trasformarla in punti.

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