F1 | McLaren: in Ungheria tante novità con una nuova direzione tecnica per dare una svolta alla stagione

Nonostante il bel (e meritato) terzo posto di Lando Norris nella sprint del sabato, il weekend della McLaren nel GP di casa a Silverstone è scivolato via quasi sotto traccia, finendo in una sorta di anonimato lontano da quelle che sono le ambizioni e le qualità del team campione del mondo in carica. Ed è forse proprio questo l’aspetto più importante: un podio non fa notizia, perché dalla McLaren ormai ci si aspetta molto di più.

Qualche settimana fa, Andrea Stella non aveva nascosto che al momento c’è un ritardo di qualche mese in termini di sviluppo rispetto alla Mercedes, un gap che ora va recuperato in un modo tanto semplice quanto complesso: ripetere il medesimo percorso che ha portato la McLaren a vincere il titolo durante l’era a effetto suolo, sviluppando in maniera più efficiente e migliore dei rivali.

Qui passa anche una parte del recupero della squadra di Woking, che deve soprattutto andare alla ricerca di un livello di carico aerodinamico complessivo utilizzabile ovunque, in ogni tipologia di curva. Dopo la Spagna, Stella aveva spiegato che dai loro dati la MCL40 risultava competitiva nelle curve ad alta velocità, ma più in difficoltà nei tratti lenti e in quelli a media percorrenza.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A Silverstone sono però riemerse quelle criticità di carico puro che hanno penalizzato la vettura a Copse, alla Stowe e nella sequenza veloce. In maniera come sempre molto trasparente, il Team Principal ha spiegato come le condizioni della tappa britannica, soprattutto legate al vento, abbiano contribuito a rendere più evidenti certe debolezze o punti di forza delle monoposto, compresi quelli della stessa McLaren.

A Spa con novità, ma quelle più importanti arrivano in Ungheria

Per recuperare serve portare novità e, sebbene la McLaren si presenterà già a Spa con aggiornamenti sull’ala posteriore anticipando i propri tempi, gli interventi più sostanziosi inizieranno ad arrivare in Ungheria, anche dei cambiamenti di concept che sono in parte naturali nell’evoluzione di un auto, in particolare nei primi mesi di un nuovo ciclo tecnico.

“Durante lo sviluppo, credo che abbiamo adottato alcune direzioni dal punto di vista concettuale che, man mano che impariamo di più sul regolamento 2026, direi che stiamo riorientando. E questo, specie dal punto di vista aerodinamico, non è qualcosa che puoi far convergere nel giro di una settimana. Di solito servono uno o due mesi”, ha spiegato Stella.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“E penso che questo paio di mesi rappresenti il ritardo che abbiamo al momento. E vediamo che tra i top team c’è probabilmente uno spazio di due, tre mesi tra un aggiornamento e l’altro”. Un ritardo che si può ricollegare a più aspetti, a partire dal fatto che, pur non introducendo novità nella seconda metà della passata stagione, serviva comunque ottimizzare la MCL39 per vincere la lotta mondiale. Qualcosa che oggi pesa ancora di più su Red Bull, che paga anche quello sforzo extra nel 2025.

Ed è anche per questo che il pacchetto dell’Ungheria inizierà a segnare una fase importante in vista del 2026 e del futuro della McLaren: con le novità introdotte a Budapest si comincerà a integrare un nuovo percorso di sviluppo basato su quanto appreso in questa prima parte di campionato. È naturale che, per tutti i team, il primo round di aggiornamenti fosse in parte già stato impostato durante l’inverno, mentre ora l’evoluzione risente molto di più di ciò che si è imparato in pista.

Da un certo punto di vista, l’ala che ha debuttato in Canada, profondamente diversa da quella con cui la McLaren aveva iniziato la stagione, rappresenta già una parte di questo nuovo percorso. Come aveva anticipato Stella, molti degli sviluppi futuri sarebbero stati costruiti proprio attorno a quella soluzione, perché l’ala anteriore è il primo elemento che incontra il flusso e condiziona tutto ciò che accade verso il posteriore.

Lando Norris, McLaren Foto di: Eric Le Galliot

Serviva tempo, ma ora c'è una chiara direzione di sviluppo

“Ora abbiamo una direzione chiara in termini di sviluppo, ma in alcune aree della vettura ci sono voluti un paio di mesi per riuscire a concretizzarla. Dovremmo vedere in Ungheria i primi risultati di questo approccio e poi, si spera, sempre più aggiornamenti per il resto della stagione”, ha aggiunto Stella a Silverstone. Con una lotta agli aggiornamenti così serrata a inizio ciclo tecnico, le novità possono fare la differenza.

“Devo dire che lo sviluppo in fabbrica è stato piuttosto solido ormai da alcuni mesi. Questo ha portato agli aggiornamenti introdotti a Miami e ora ci sarà un altro pacchetto che arriverà in Ungheria e poi dopo la pausa estiva. Credo quindi che il Belgio sarà ancora un evento un po’ complicato per noi, difficile per avvicinarci al livello di prestazioni in cui si muovono al momento Ferrari e Mercedes”.

“Speriamo che già dall’Ungheria potremo iniziare a vedere un’accelerazione della nostra competitività. Quest’anno abbiamo visto che ogni aggiornamento ha portato un passo avanti. Siamo ancora lontani dall’aver raggiunto una convergenza dal punto di vista delle prestazioni e anche per le migliori macchine sarà importante portare novità, altrimenti gli altri li raggiungeranno”.

Andrea Stella, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Serve soprattutto carico, ma anche efficienza

Avere più carico ed essere meno sensibili alle folate di vento, aspetti che dipendono anche dalla mappa aerodinamica, può rivelarsi un alleato su più fronti, anche sulle gomme. Quando le condizioni si fanno molto fresche o ci sono piste a bassa energia, come menzionato dai piloti dopo la gara di Silverstone, per la MCL40 diventa un pochino più complesso accendere le gomme. Ed è qui che si innesca un concetto doppio.

Avere carico aiuta per affrontare le curve più velocemente, ma una parte del gap deriva anche dal non riuscire a centrare sempre la corretta finestra operativa degli pneumatici, come più recentemente si è visto a Monaco o in Canada, ma come si era già osservato sia in Australia che in Cina.

Al di là del fatto che una parte consistente delle novità arriverà in Ungheria, è anche per questo che c’è un po’ di apprensione in più per Spa, dove serve trovare un equilibrio tra carico, efficienza aerodinamica, prestazione della Power Unit (su cui la McLaren paga ancora un certo gap di know‑how rispetto a chi ha sviluppato questa unità) ed efficacia nel portare le gomme nella giusta finestra operativa nonostante i lunghi rettilinei.

Stella ha citato l’avvicinamento della Cadillac alla Q2 come uno degli esempi che dimostra quanto la lotta sugli sviluppi, quest’anno, sia più importante che mai. La McLaren ha gli strumenti, le idee e una direzione tecnica per dare una svolta a una stagione fino ad ora sottotono e tornare a essere un cliente difficile per Mercedes e Ferrari.



