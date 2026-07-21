F1 | McLaren: in Ungheria ecco un nuovo fondo e l'ala ribaltabile. Saranno provate anche da Fornaroli nelle Libere 1

McLaren era attesa come una delle grandi protagoniste della stagione, forte dei due titoli iridati vinti con merito nel 2025 e una power unit - quella Mercedes - che si è rivelata il riferimento prestazionale di questa prima parte di stagione, ma così non è stato.

8 vittorie Mercedes e 2 Ferrari. Recita così la classifica dei team che sono riusciti a vincere sino a ora. McLaren, un po' a sorpresa, figura fuori dalla lista, senza poi essere quasi mai in lotta realmente per portare a casa un successo.

Questo fine settimana, però, McLaren farà uno sforzo molto importante, portando un nuovo, grande pacchetto di novità per le piste lente che dovrà permettere alle MCL40 di aumentare le prestazioni e ridurre il gap che la separa da Mercedes e, in determinate piste, anche dalla Ferrari.

All'Hungaroring, sede del Gran Premio d'Ungheria. la McLaren farà esordire un nuovo fondo e altri componenti aerodinamici. Questi verranno provati nelle prime due sessioni di prove libere per raccogliere dati e iniziarne la valutazione dopo averle già provate al simulatore e in galleria del vento a Woking.

Non è tutto, perché nel primo turno di prove libere che si terrà sulla pista che sorge nei pressi di Budapest il team diretto da Andrea Stella proverà una nuova versione evoluta dell'ala posteriore sperimentale che arebbe dovuto essere testata nelle libere del venerdì al Red Bull Ring, sede del Gran Premio d'Austria.

Si tratta dell'ala ribaltabile che ha introdotto la Ferrari per prima ed è stata poi replicata dalla Red Bull. Questa è stata al centro di numerose polemiche dopo i problemi avuti in Austria e a Silverstone, tanto da essere poi tolta a Spa-Francorchamps per essere rinforzata e la vedremo tornare proprio in Ungheria sulle RB22.

"In vista dell'Ungheria, siamo entusiasti di affrontare una sfida completamente diversa all'Hungaroring e l'ultima gara prima della pausa estiva", ha dichiarato Randy Singh, senior director Racing di McLaren. "È un circuito che richiede un assetto ad alto carico aerodinamico e premia la fiducia in frenata, un ingresso curva efficace e una buona trazione, mentre la combinazione di temperature elevate, curve in rapida successione e pochi rettilinei rende la gestione degli pneumatici un fattore determinante".

"Come sempre in questa stagione, ci concentreremo anche sull'ottimizzazione dell'utilizzo della power unit lungo l'intero giro e sulla comprensione di come le caratteristiche riviste dei sorpassi possano influenzare la strategia di gara. Inoltre, questo fine settimana porteremo in pista un nuovo pacchetto di aggiornamenti e, in una stagione così competitiva, ogni sviluppo è fondamentale. Sarà quindi importante raccogliere ulteriori dati sul comportamento di questi nuovi componenti durante le sessioni di prove libere".

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Il nostro obiettivo è massimizzare tutto ciò che abbiamo a disposizione, arrivare alla pausa estiva con un trend positivo e presentarci nella migliore posizione possibile per affrontare la seconda metà del campionato."

Tornando alla McLaren, l'ala nuova sarà portata in pista nelle Libere 1 anche da Leonardo Fornaroli. Il pilota italiano, infatti, prenderà parte al primo turno di prove del Gran Premio di Ungheria al volante di una delle due MCL40. Per la precisione guiderà quella di Oscar Piastri.

Per Fornaroli sarà il secondo turno di prove a cui prenderà parte quest'anno, dopo aver fatto il suo esordio - ben figurando, per altro - nelle Libere 1 del Gran Premio di Catalogna, svolto al Circuit de Barcelona-Catalunya del Montmelò. Per Leonardo sarà la grande occasione di fare altri chilometri importanti, potendo per altro dare un bell'aiuto alla McLaren nella valutazione delle nuove componenti.

Il pacchetto aerodinamico realizzato a Woking dovrà servire non solo per l'Hungaroring, ma anche per la prima gara che segnerà la fine della pausa estiva: il Gran Premio d'Olanda che si terrà a Zandvoort. McLaren ha poi pianificato altri pacchetti evolutivi nel corso della seconda parte della stagione per cercare di recuperare altri decimi e diminuire il distacco dal team di riferimento.

"Non vedo l'ora di guidare la MCL40 nel primo turno di prove libere all'Hungaroring"; ha dichiarato Leonardo Fornaroli, pilota di sviluppo e riserva della McLaren.

"Sarà per me un'altra grande opportunità per continuare il mio sviluppo con la macchina e fare un lavoro importante già iniziato con il team a Barcellona".

"Ogni sessione è un'opportunità per imparare di più, guadagnare confidenza e contribuire al programma del team preparato per questo fine settimana. Sono stato molto impegnato a Wiking nel corso delle ultime settimane per preparare questa sessione sia al simulatore che all'Optimum Nutrition McLaren Performance Hub per essere sicuro di essere pronto al massimo".

"Sono davvero grato a tutti in McLaren per tutto il supporto che mi hanno dato sino a ora. Non vedo l'ora di andare in pista venerdì, divertirmi e dare il massimo a ogni giro per aiutare la squadra".