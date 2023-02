F1 | McLaren: il muso della MCL60 ora è più profilato

Carica lettore audio

La McLaren nel filming day di ieri ha introdotto le prime modifiche sulla MCL60 in vista dei test in Bahrain che inizieranno domani. Le previsioni meteo indicano tre giorni di sole con temperature massime che dovrebbero arrivare a 28 gradi: normale, quindi, che la vettura del team di Woking sia già stata approntata per una sessione che si preannuncia calda.

Grazie alla costruzione modulare del muso della monoposto papaya abbiamo potuto osservare che il naso è decisamente più profilato e tondeggiante rispetto a quello piatto mostrato nei rendering della presentazione e, per alleviare il calore all’interno dell’abitacolo è stata anche aperta una piccola presa d’aria ovale.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: McLaren McLaren MCL60: ecco il muso e l'ala anteriore della presentazione in rendering Photo by: McLaren

È stata modificata anche l’ala anteriore: il profilo principale mantiene il leggero cucchiaio centrale con una corda stretta, mentre diventa più larga verso la paratia laterale.

La funzione portante l’assolve il secondo elemento visto che si aggrappa al muso che è indiscutibilmente quello con più superficie, mentre i due ultimi flap sono stati visibilmente scaricati nella parte più prossima al muso, come tendono a zero sul lato della bandella laterale per enfatizzare l’effetto out-wash dei flussi.

Ricordiamo che la McLaren ha oscurato le immagini diffuse dopo il filming day per nascondere il disegno del fondo: una scelta discutibile che ha attirato molte critiche da parte dei fan di Woking.