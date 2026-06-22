F1 | McLaren: il mosaico del team di Woking è più complesso di quanto mostri la classifica

Dodici mesi fa la McLaren era la squadra da battere. Dopo i primi sette Gran Premi del 2025 i ‘papaya’ guidavano la classifica Costruttori con 279 punti e cinque vittorie all’attivo. Un anno dopo i numeri raccontano una storia molto diversa: terzo posto con 141 punti e nessun successo. L’unico momento in cui si è rivista una squadra in grado di impensierire la concorrenza è stato il sabato di Miami, con la doppietta conquistata nella Sprint.

Quell’exploit ha fatto credere che la McLaren fosse tornata. Nel 2024 proprio a Miami era iniziata la poderosa cavalcata che avrebbe portato la squadra alla conquista del titolo Costruttori. In quell’occasione il team portò in Florida una vettura profondamente rivisitata e, anche quest’anno, gli aggiornamenti introdotti sulla MCL40 non sono stati pochi. Sembrava esserci tutto per una nuova svolta, ma nei tre appuntamenti successivi – Canada, Monaco e Spagna – la pista ha raccontato una realtà diversa.

Cosa sta accadendo alla squadra campione del mondo? È davvero la terza forza del campionato, come suggerisce la classifica, oppure il quadro è più complesso? Partiamo da una considerazione inevitabile: questa non è la McLaren dello scorso anno. La prima valutazione da fare è però legata proprio ai due titoli conquistati nel 2025. Tempo e budget cap sono risorse finite, e la lotta mondiale contro Verstappen della passata stagione ha avuto conseguenze non trascurabili sul programma 2026.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

L’impatto del fattore tempo

Il debito d’ossigeno accumulato nella volata iridata dello scorso autunno, in qualche modo, si è fatto sentire. La monoposto 2026 è arrivata ai test precampionato di Barcellona praticamente allo scadere dei tempi previsti, confermando come la corsa contro il tempo sia stata reale. Accumulare ritardo in un anno ‘zero’ come il 2026 non è semplice da recuperare. Il lavoro prosegue e la vettura continua a migliorare, ma anche la concorrenza procede allo stesso ritmo.

In realtà la McLaren ha recuperato terreno nei confronti della Mercedes. Il divario accusato a Melbourne è stato in gran parte ridotto, passando dagli otto decimi del debutto stagionale ai tre registrati a Barcellona. Ma per tornare a vincere serve di più, un salto doppio che consenta di compensare anche il naturale sviluppo degli avversari.

Dettaglio tecnico della McLaren MCL40 Foto di: AG Galli

Ci sono poi altri due aspetti che hanno sottratto tempo prezioso. Il primo è stato l’impatto della scarsa affidabilità della power unit Mercedes, un problema che soprattutto nella fase iniziale della stagione è sembrato colpire quasi esclusivamente la McLaren. Nelle prime due gare di campionato solo Norris è riuscito a completare una corsa, il GP d’Australia, in una sequenza culminata con il clamoroso stop di entrambe le monoposto prima del via del Gran Premio di Cina.

Nella fase iniziale della stagione il track-time è fondamentale. Comprendere il comportamento della monoposto è un passaggio cruciale e perdere chilometri in questo momento dell’anno ha inevitabili conseguenze sulla pianificazione del lavoro e degli sviluppi.

Ancor prima del debutto in pista, la McLaren aveva già pagato dazio. Durante la fase di test al banco diverse squadre si sono imbattute in problemi di integrazione tra la nuova centralina standard e le power unit di nuova generazione. In questo contesto, chi dispone di una propria motorizzazione – come Mercedes, Ferrari e Red Bull – gode di un vantaggio rispetto ai team clienti sul fronte della rapidità d’intervento e della risoluzione dei problemi.

McLaren MCL40: l'ultima evoluzione dell'ala anteriore Foto di: AG Photo

L’enigma gomme è il principale ostacolo

Il progetto MCL40 è stato osservato con grande attenzione fin dalla sua prima apparizione. Non poteva essere altrimenti, considerando che nel biennio precedente la McLaren aveva rappresentato il riferimento tecnico soprattutto sotto tre aspetti: carico aerodinamico, efficienza del raffreddamento e gestione degli pneumatici.

Proprio quest’ultimo punto era diventato uno delle maggiori risorse della squadra, al punto da alimentare le teorie più fantasiose, come quella secondo cui il team utilizzasse acqua per contenere la temperatura degli pneumatici. Dodici mesi dopo gli ingegneri di Woking si ritrovano invece a dover combattere proprio con il corretto funzionamento delle gomme. La finestra operativa della MCL40 è molto ristretta e uscirne significa ritrovarsi a gestire pneumatici troppo freddi, soprattutto sull’asse anteriore.

L’esempio più evidente è stato la domenica di Montreal, quando le condizioni climatiche sono diventate particolarmente rigide. Dopo essersi confermata seconda forza in qualifica e nella gara sprint, la McLaren è scivolata molto in termini di performance, ritrovandosi dietro la Red Bull. Sul circuito di Barcellona le temperature elevate hanno invece aiutato la squadra, soprattutto in qualifica, come conferma il quarto posto di Norris a soli tre millesimi da Antonelli. Un’indicazione che suggerisce come il problema sia stato individuato. La soluzione definitiva, però, non è ancora stata trovata.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La nuova ala anteriore, introdotta a Montreal e successivamente rimossa, è ricomparsa, in versione evoluta, nel weekend di Barcellona. Una situazione analoga si è vista anche sull’ala posteriore (debutto a Miami) confermando come la correlazione tra simulatore e pista non sia ancora perfetta.

Qualche segnale in questa direzione si era visto già nel 2025, ma allora la McLaren poteva contare su una vettura nata molto bene e sufficientemente competitiva da consentire ulteriori esperimenti senza compromettere in modo significativo la performance complessiva.

La sfida di Piastri

Nell’analisi di questa prima parte di stagione va considerato anche un momento non particolarmente brillante di Oscar Piastri riscontrato nelle ultime gare. Non è una questione di classifica – Oscar accusa appena cinque punti di ritardo da Norris – quanto piuttosto di tendenza. Dopo aver saltato le prime due gare, Piastri ha iniziato molto bene a Suzuka, confermando un’ottima performance e andando anche vicino a cogliere la vittoria.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le cose si sono complicate nelle ultime gare. La qualifica di Monaco è stata un’eccezione (Norris ha pagato la perdita di una sessione di prove libere) ma il rendimento di Piastri è apparso molto diverso rispetto a quello atteso. Proprio a Barcellona, dodici mesi fa, Oscar conquistò la pole position infliggendo due decimi a Norris e vinse la gara in modo autoritario, consolidando la sua leadership in campionato. Oggi lo scenario è completamente cambiato.

Andrea Stella, come sempre molto lucido nelle sue analisi, ha anche evidenziato come in questa prima parte della stagione si siano registrate differenze di rendimento particolarmente marcate all’interno dei top team. La classifica mostra infatti distacchi significativi tra Russell e Antonelli, Hamilton e Leclerc, così come tra Verstappen e Hadjar, anche se in quest’ultimo caso la sorpresa è relativa. Il cambio regolamentare non è stato digerito allo stesso modo da tutti i piloti, Piastri (come Russell) sembra non aver ancora trovato quel feeling indispensabile per spremere tutto il possibile.

È un altro fronte sul quale le squadre dovranno lavorare nella seconda metà del campionato. In McLaren sanno bene quanto sia importante massimizzare il rendimento di entrambe le monoposto: il titolo Costruttori conquistato nel 2025 ne è stata la dimostrazione più evidente.