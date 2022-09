F1 | McLaren: i problemi ai freni hanno condizionato la stagione

Carica lettore audio

Il team di Woking è impegnato in un'intensa lotta con la Alpine in questa stagione 2022 per il quarto posto nella classifica Costruttori alle spalle delle irragiungibili Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Se la Alpine sembra favorita, soprattutto dopo aver rivelato che porterà un nuovo fondo pesantemente aggiornato al GP di Singapore, la McLaren ammette di aver pagato il prezzo del suo difficile inizio di campionato.

All'esordio della stagione in Bahrain, la McLaren si è trovata in fondo allo schieramento dopo che i problemi di surriscaldamento dei freni incontrati nei test pre-stagionali hanno richiesto un po' di tempo per essere superati. Lo sforzo necessario per risolvere la questione ha comportato la sottrazione di risorse ad altre aree dedicate alle prestazioni della vettura.

Quando è stato chiesto se questa problematica all’impianto frenante possa fare la differenza nella lotta con Alpine, Andreas Seidl ha risposto: "Certamente non è stata d'aiuto, perché alla fine abbiamo dovuto utilizzare molte risorse per risolvere il problema che avremmo preferito utilizzare subito per lo sviluppo della vettura, soprattutto in questo periodo della stagione".

Nonostante il problema, Seidl ha elogiato il modo in cui il team è riuscito a risolverlo e ritiene che la squadra abbia compiuto progressi nel risolvere i punti deboli della vettura.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Penso che abbiamo fatto dei buoni passi avanti nelle aree in cui avevamo dei punti deboli l'anno scorso. Allo stesso tempo, ovviamente, vediamo che siamo meno competitivi nel corso della stagione rispetto alle ultime due stagioni. Ma credo che alla fine quest'anno sia stato un nuovo inizio".

“Quando si guarda indietro a come è andata la stagione, siamo consapevoli di aver avuto un inizio difficile a causa dei problemi ai freni occorsi nei test in Bahrain che, a loro volta, ci hanno semplicemente messo in difficoltà in termini di prestazioni in questa nuova era della Formula 1".

"Sicuramente non siamo stati dove volevamo essere. Ma, allo stesso tempo, credo che la squadra abbia dimostrato una forte reazione nel corso della stagione. Non abbiamo dimenticato dove eravamo alla prima gara in Bahrain: eravamo praticamente in fondo allo schieramento".

Sebbene sia consapevole che forse c'era la possibilità di fare meglio, Seidl è però certo che le cose sarebbero potute andare peggio tenendo conto di quanto sia andata male in Bahrain.

"Considerando i progressi che abbiamo fatto con i pacchetti che abbiamo portato e che hanno funzionato, è una cosa positiva, ma a causa dell'inizio difficile, dobbiamo accettare l’attuale posizione in classifica che, ad ogni modo, ha rappresentato un buon recupero rispetto a dove eravamo iniziato la stagione".