F1 | McLaren, i guai sono in gara: "Senza novità sarebbe peggio!"

Il settimo posto di Lando Norris nel Gran Premio di Francia è abbastanza amaro per il portacolori della McLaren, che a Le Castellet ha incontrato più di una difficoltà.

La prima è sicuramente da evidenziare nel gran caldo che al Circuit Paul Ricard ha messo a dura prova i piloti, come ad esempio Lewis Hamilton, arrivato stremato a fine gara non avendo potuto bere.

Anche Norris si è trovato nelle medesime condizioni, ma per un motivo differente dal suo connazionale della Mercedes, come ha spiegato all'arrivo.

"Oggi le condizioni erano difficili, c'era anche un po' di vento, specialmente nel curvone dove è finito fuori Leclerc, con raffiche che ogni tanto ti facevano sbandare", spiega il britannico.

"La gestione degli pneumatici è stata molto difficile, specialmente sapendo che se si vuole fare una sola sosta, per arrivare alla fine devi essere molto conservativo all'inizio".

"E poi è stata dura anche fisicamente perché non bevo durante la gara, sapendo di stare male. Purtroppo non ce la faccio, se bevo poi mi viene da vomitare. In realtà ancora non mi è successo, ma so che accadrebbe, per cui evito. Mi alleno apposta sapendo di questa cosa, qui è stata durissima, ma sono arrivato alla fine".

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Un'altra problematica ce l'ha la sua monoposto, che in Qualifica si dimostra spesso competitiva, perdendo però terreno in gara rispetto ai rivali.

In un curioso video pubblicato dalla F1 si nota che la MCL36 aveva raccolto un detrito di un'altra vettura nella parte anteriore destra, con Lando che scendendo se n'è accorto ed è rimasto piuttosto sbigottito nel vedere quanto fosse grande. Ma non era il pezzo in carbonio ad inficiare le prestazioni.

"Al via ho pattinato un po' e Alonso mi ha passato, ma l'avrebbe fatto comunque. Abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile ed è stato frustrante dopo che in qualifica ero riuscito a piazzarmi tra le Mercedes, che hanno dimostrato di poter quasi correre per la vittoria".

"Questo dimostra le differenze dei ritmi tra qualifica e gara. Quando montiamo gomme nuove e il carburante è poco andiamo bene, ma ciò nasconde molti dei nostri problemi, che saltano fuori quando carichiamo molta benzina e le gomme sono consumate. Siamo piuttosto lenti ed è un problema generale del pacchetto, il che mi fa perdere fiducia alla domenica".

Il prossimo evento è già domenica in Ungheria, pista su cui conta moltissimo fare bene in qualifica, ma non per questo Norris si mostra ottimista.

"Serve una macchina che sia buona in qualifica e in gara, e al momento non ce l'abbiamo. Analizzeremo comunque tutti gli aggiornamenti e vedremo cosa abbiamo fatto. Penso che molti di essi siano comunque positivi, credo che saremmo stati ancora più lenti in gara e in una posizione ancora peggiore in qualifica se non li avessimo avuti".

"L'aspetto positivo è che abbiamo fatto passi avanti, ma le Alpine sono ancora molto più veloci di noi, anche se hanno fatto più errori nell'arco dell'anno. Come prestazioni siamo dietro di loro e la situazione è realistica anche in classifica di campionato, ci troviamo dove meritiamo di essere".