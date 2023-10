F1 | McLaren: Hirakawa in pista a Barcellona con la MCL35M

In occasione del Gran Premio del Giappone a Suzuka dello scorso settembre, McLaren aveva ufficializzato l’ingresso di Ryo Hirakawa come riserva della squadra a partire dalla prossima stagione. L’esperto giapponese attualmente corre nel campionato Endurance con Toyota ed è leader della classifica con la vettura #8, potendo vantare nel suo palmares un titolo e una vittoria a Le Mans nel 2022.

Accanto al suo ruolo nel WEC, che chiaramente manterrà anche nel prossimo campionato nel tentativo di dare la caccia ad altre vittorie e successi nella categoria Hypercar, Hirakawa è entrato quindi a far parte del Driver Development Programme. Il programma studiato dalla McLaren è guidato da Emanuele Pirro e si estende anche ad altre categorie, tra cui IndyCar, Formula E ed Extreme E.

Hirakawa sarà impegnato soprattutto al simulatore presente al McLaren Technology Centre, ma avrà anche la possibilità di girare in pista in qualche sessione dedicata la MCL35M. Da questo punto di vista, nella giornata di giovedì Hirakawa ha fatto il proprio debutto su una vettura del team di Woking in una sessione di prove private programmata a Barcellona.

Ryo Hirakawa, McLaren Photo by: McLaren

Il giapponese avrà quindi modo anche di familiarizzare con le procedure del team, sia dal punto di vista organizzativo all’interno dei box che con i settaggi della Power Unit e del volante, mettendo così in pratica quanto imparato al simulatore. A Barcellona è presente anche un altro pilota del McLaren Driver Development Programme, Pato O’Ward, il quale nel corso della stagione prenderà anche parte nella sessione di FP1 di Abu Dhabi dedicata ai giovani debuttanti in Formula 1, così come nei test post-campionato che si terranno sempre a Yas Marina, anche se in quel caso potrà chiaramente girare con la vettura 2023.

O'Ward ha da poco terminato la sua stagione IndyCar, dove si è classificato quarto nel campionato piloti, il che gli ha permesso di raggiungere i punti necessari per richiedere la superlicenza alla FIA. Accanto al suo ruolo nella categoria americana nel 2024, il pilota messicano continuerà a prendere parte ad alcune sessioni di test proprio con la McLaren.

Non è la prima volta nel corso di questa stagione che la McLaren ha organizzato sessioni di prove private. Era già accaduto prima di inizio campionato a Barcellona, così come lo scorso aprile quando i piloti ufficiali girarono a Imola, sempre con la MCL35M. È importante tenere a mente che, per questioni di regolamento, le squadre possono utilizzare liberamente solo vetture che hanno almeno due anni rispetto al campionato corrente.