F1 | McLaren esclude la vendita del team ad Audi

La società madre di Audi, il Gruppo Volkswagen, ha ammesso che i preparativi per far entrare la Casa di Ingolstadt, ma anche il marchio Porsche, in Formula 1 dal 2026 sono in fase avanzata.

Mentre la Porsche sembra destinata a legarsi alla Red Bull, i piani dell'Audi non sono così chiari, poiché sta ancora soppesando le proprie opzioni.

In merito ci sono già stati dei colloqui con la McLaren ed era stata valutata anche un'acquisizione della squadra, che sarebbe diventata quindi il team ufficiale Audi F1. Uno scenario che però avrebbe portato alla sparizione del nome McLaren dal Circus.

Parlando prima del Gran Premio di Miami, Zak Brown ha chiarito che il nome McLaren è qui per rimanere e che non ci sarà alcuna vendita ad Audi.

Quando gli è stato domandato da Motorsport.com se ci fosse una possibilità legata ad una vendita totale della squadra, Brown ha detto: "No, no. I nostri azionisti sono molto impegnati con la McLaren".

"Abbiamo avuto delle conversazioni con l'Audi e non siamo in vendita. Siamo molto impegnati per il nostro futuro e stiamo facendo molto bene in pista".

"Gli azionisti stanno facendo investimenti sostanziali per dare alla nostra squadra le risorse di cui abbiamo bisogno per tornare davanti, e commercialmente stiamo facendo molto bene. Il morale della squadra è davvero buono. Non abbiamo alcun interesse a vendere la squadra".

Ha aggiunto: "Siamo la McLaren F1. Questo è ciò che rimarrà, e rimarremo proprietari della squadra".

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Alexander Trienitz

La fiducia di Brown sul futuro della McLaren si basa sul miglioramento della situazione finanziaria della squadra, che si è risollevata dopo la crisi di cassa patita all'inizio della pandemia del COVID-19.

In particolare, cita un accordo da 185 milioni di dollari con l'investitore MSP Sports Capital, che ha dato alla squadra una base solida per prendere decisioni basate sui propri interessi.

"Siamo in una posizione davvero forte e 18 mesi fa non era così", ha detto. "MSP Sports Capital è entrata ed ha investito, e tutti voi conoscete la situazione in cui eravamo 18 mesi fa. Ora sembra molto tempo fa, soprattutto vista la nostra condizione attuale".

"I nostri termini per qualsiasi partnership prevedono di mantenere la proprietà della squadra. E se qualcuno vuole parlare di argomenti diversi da questi, allora non ci sarà alcuna conversazione da fare".

Se la vendita ad Audi è stata respinta, Brown ha detto la scelta del motore che la McLaren utilizzerà dal 2026 rimane un argomento totalmente separato.

"Non prendiamo in considerazione un buyout della McLaren, ma spetta ad Andreas (Seidl) decidere quale power unit vuole per la nostra vettura", ha detto.