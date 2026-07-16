F1 | McLaren: ecco la nuova ala posteriore della MCL40 ma non è la versione ribaltabile
La squadra di Woking, in attesa dell'aggiornamento aerodinamico della vettura papaia programmato per la prossima settimana in Ungheria, fa debuttare un'ala dietro pensata per una pista come Spa-Francorchamps dove conta l'efficienza aerodinamica.
Dettaglio tecnico McLaren MCL40
Foto di: AG Photo
La McLaren, in attesa di introdurre un significativo pacchetto di aggiornamento in Ungheria (ma una parte delle modifiche si vedrà solo in Olanda dopo la sosta estiva), si prepara ad un GP del Belgio che possiamo definire interlocutorio.
Lando Norris adotterà una quarta centralina elettronica della power unit Mercedes per cui sarà costretto a partire dieci posizioni più indietro sulla griglia visto che il pilota campione del mondo entra in penalità. La squadra di Woking, comunque, ha deciso di far debuttare un aggiornamento dell’ala posteriore.
Dettaglio tecnico della nuova ala posteriore della McLaren MCL40
Foto di: AG Photo
Diciamo subito che non si tratta della versione ribaltabile che si doveva vedere nelle prove libere dell’Austria, ma che poi è stata accantonata, quanto piuttosto di una soluzione, diciamo tradizionale, che è stata modificata nella parte centrale del secondo flap mobile.
Gli aerodinamici diretti da Peter Prodromou, infatti, hanno aggiunto una porzione in carbonio che cambia l’andamento dei flussi rispetto al disegno del resto del flap. Al centro, dietro all’attuatore, si nota un piccolo rialzo piramidale che si protende fino al bordo d’uscita caratterizzato da un visto nolder.
La sensazione è che in McLaren vogliano aprire l’andamento dell’aria quando l’elemento mobile è aperto, cercando di aumentare l’efficienza dell’ala posteriore su un tracciato sensibile alle velocità massime come Spa-Francorchamps, senza perdere il carico aerodinamico che è necessario nei tratti di pista più guidati.
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