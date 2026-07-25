F1 | McLaren: ecco come funziona l'ingegnoso sistema a 3 leve per far ruotare l'ala ribaltabile

Dopo averla messa momentaneamente da parte in Austria ancor prima di provarla, in modo da poter affinarla ulteriormente, la McLaren ha finalmente portato al debutto la propria versione dell’ala ribaltabile. Si tratta di un prototipo sperimentale, pensato per la raccolta dati in attesa che la versione definitiva debutti nella seconda parte dell'anno, perché mettere a punto una soluzione richiede tempo ed è molto più complesso di quanto possa sembrare.

L’aspetto curioso è che, mentre l’ala ribaltabile della Ferrari e quella della Red Bull non hanno di fatto nulla in comune, né il senso di rotazione, né le modalità con cui avviene il movimento, la soluzione sviluppata dal team di Woking sembra invece richiamare alcuni principi di entrambe, per poi differenziarsi attraverso scelte proprie, molto raffinate e sofisticate nella loro applicazione.

Gli ingegneri della scuderia di Woking hanno scelto di non integrare l’attuatore nell’endplate, come avviene sulla “Macarena” della Ferrari. Hanno invece preferito mantenere un comando centrale che, attraverso un sistema di leve tanto complesso quanto ingegnoso, consente la rotazione dei due flap nella posizione ribaltata.

Dettaglio dell'attuatore McLaren dell'ala ribaltabile Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

In sintesi, la rotazione avviene con l’ala che volge verso l’indietro ribaltandosi, come sulla RB22, ma in maniera molto interessante i tecnici di Woking hanno scelto di non sollevare anche il bordo esterno quando l’ala si apre. Ciò consente di ridurre le turbolenze che si generano quando gli angoli esterni vengono esposti, come accade invece sulla Red Bull, che utilizza un complesso sistema di pivot laterali che a loro volta si ribaltano.

Sulla McLaren, invece, i pivot laterali su cui avviene la rotazione sono più tradizionali: due elementi liberi collocati alle estremità del flap superiore, sui quali le ali mobili possono ruotare accompagnate nel movimento dell’attuatore idraulico. Questa scelta permette di mantenere le estremità molto vicine agli endplate, limitando la formazione di turbolenze che normalmente aumentano quando le zone esterne dell’ala vengono esposte.

Ecco l'attuatore della Red Bull con una complessa struttura di supporto che sorregge sia il comando idraulico che gli elementi che permettono la rotazione Foto di: AG Photo

Tuttavia, ancora più interessante è il funzionamento dell’attuatore centrale scelto dalla McLaren. Mentre la Red Bull utilizza una robusta struttura metallica che ospita il comando e si collega direttamente al perno che, ruotando, solleva l’ala, i tecnici di Woking hanno adottato un approccio completamente diverso: tre leve collegate tra loro tramite perni che permettono loro di inclinarsi e ruotare liberamente. Una soluzione sofisticata, che permette di ottenere il movimento desiderato con una cinematica più articolata.

Quando l’ala mobile viene attivata, la prima leva (in blu) viene spinta da un pistoncino che esce dall'attuatore fino a raggiungere un’inclinazione di circa 45°. La seconda leva, quella bianca, si muove di conseguenza e si distende assumendo una posizione quasi orizzontale. Infine, la terza leva, in giallo, collegata al primo flap mobile dal basso, ruota verso l’alto, formando quasi un angolo retto con la seconda leva.

Dettaglio dell'attuatore McLaren dell'ala ribaltabile Foto di: Gianluca D'Alessandro

In sintesi, l’ultima leva in giallo è quella che materialmente “solleva” i flap e li sostiene, assumendo una posizione verticale. Con questa soluzione, i punti di rotazione non sono agganciati a una struttura fissa come nel caso della Red Bull, che infatti ha dovuto realizzare una gabbia” per ospitare il sistema, ma diventano le leve stesse a fungere da elementi portanti, risparmiando probabilmente anche qualcosa sul peso. Un sistema molto articolato, ma anche estremamente ingegnoso.