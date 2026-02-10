F1 | McLaren e Williams già in pista in Bahrain: oggi hanno fatto un filming day

Per vederla in pista abbiamo dovuto aspettare il terzo giorno di Shakedown a porte chiuse a Barcellona. Poi, per ammirarla con il vestito nuovo - la livrea 2026 - addirittura fino a ieri, antivigilia del primo test a porte aperte della nuova stagione di Formula 1. Oggi la McLaren MCL40 è scesa in pista con la sua veste definitiva.

Lo ha fatto sfruttando il primo dei due filming day che i team di Formula 1 hanno a disposizione nel corso di un anno. 200 chilometri svolti per le riprese commerciali - sfruttando infatti la nuova livrea - ma anche per vedere che tutti i sistemi sulla MCL40 fossero perfettamente funzionanti in vista del primo giorno di prove previsto per domani.

Al volante della monoposto ideata dal gruppo di lavoro diretto da Rob Marshall si sono alternati Lando Norris e Oscar Piastri, i due piloti titolari.

Il campione del mondo in carica ha girato al mattino, mentre l'australiano al pomeriggio. 100 chilometri a testa per essere alla pari, così come saranno anche nel corso di questa stagione.

McLaren ha fatto sapere che anche quest'anno tratterà Norris e Piastri allo stesso modo, sebbene Lando abbia vinto il titolo iridato nel 2025. Intanto la giornata di domani vedrà impegnato solo Oscar Piastri al volante della McLaren. Il secondo giorno sarà tutto a disposizione di Lando Norris, mentre il terzo giorno vedremo entrambi sulla MCL40, con Norris al mattino e Piastri al pomeriggio.

Non solo McLaren, perché oggi in Bahrain abbiamo potuto apprezzare un'altra monoposto dotata di livrea definitiva e che non avevamo ancora visto all'opera sino a ora.

La Williams FW48, dopo aver saltato lo Shakedown a porte chiuse di Barcellona andato in scena a fine gennaio, ha fatto lo Shakedown a Silverstone e oggi ha sfruttato il primo filming day.

Così come ha fatto McLaren, anche il team di Grove ha alternato i suoi due piloti titolari, con Carlos Sainz che ha girato al mattino, mentre Alexander Albon ha rilevato il madrileno nei 100 chilometri fatti al pomeriggio.

Ricordiamo che in entrambi i filming day sono state usate gomme Pirelli "demo", ossia mescole che non vengono usate nel corso della stagione.