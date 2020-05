McLaren: è Ricciardo l'alternativa a Sainz ferrarista

Il mercato piloti attende con grande curiosità le scelte che saranno fatte da Mercedes e Ferrari in merito alle posizioni di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, ma le trattative sono frenetiche anche in altri contesti, meno esposti ai riflettori che inevitabilmente illuminano le squadre di vertice.

È il caso della Renault, che al momento può contare per il 2021 sulla presenza di Esteban Ocon (uno dei tre piloti ad avere oggi un contratto per la prossima stagione) ma che dovrà decidere se prolungare o meno il rapporto con Daniel Ricciardo.

Quando l’australiano lasciò la Red Bull per passare alla Renault (estate 2018) trovò delle condizioni molto favorevoli, un contratto da top-driver (che lo ha reso uno dei quattro piloti più pagati della Formula 1) ed un team in fase di grandi investimenti per provare a tornare ai fasti dei titoli mondiali conquistati con Fernando Alonso.

Due anni dopo il contesto è molto differente, sul fronte economico ma non solo.

“Confermo che la situazione è complicata – ha spiegato Cyril Abiteboul in merito al rinnovo di Ricciardo – e lo è da entrambe le parti. Non vedevamo l’ora di vedere con quale approccio Daniel avrebbe lavorato nella sua seconda stagione con la squadra, considerando anche i progressi della monoposto".

"Al momento non ho annunci da fare, Daniel resta ovviamente un'opzione, ma la Renault deve considerare anche delle possibilità alternative. L'assenza di gare non ci aiuta, perché rende più difficile prendere le decisioni giuste, ma non possiamo attendere all'infinito”.

La Casa francese proverà a confermare Ricciardo, ma è difficile ipotizzare che l’offerta economica possa essere all’altezza della precedente. Daniel, ovviamente, non ha smesso di sperare in una chiamata della Ferrari, ma secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra sarebbe anche molto gradito alla McLaren che lo preferirebbe a Vettel.

Come ha sottolineato Abiteboul, una squadra ha sempre delle scelte alternative, e in caso di partenza di Carlos Sainz in direzione Maranello, il candidato a sostituire lo spagnolo sarebbe proprio Ricciardo.

La stagione 2019 ha rilanciato l’immagine della McLaren e l’arrivo della power unit Mercedes rievoca un abbinamento che in passato ha scritto pagine importanti nella storia della Formula 1.

L’unico ostacolo potrebbe essere di carattere economico, visto che la squadra inglese non sta attraversando un periodo finanziariamente florido, ma i piloti se vedono la possibilità di emergere dopo un periodo difficile (come nel caso di Ricciardo) a volte sono disposti a venire incontro alle esigenze del team.

Sarà un’altra storia di fine primavera, che probabilmente diventerà chiara prima del via del Mondiale 2020.

Scorrimento Lista Daniel Ricciardo, Renault F1 1 / 17 Foto di: Daniel Ricciardo Il cantante Robbie Williams con Daniel Ricciardo, Renault F1 Team 2 / 17 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 3 / 17 Foto di: Jerry Andre / Motorsport Images Lewis Hamilton & Daniel Ricciardo 4 / 17 Foto di: Jack Ke Daniel Ricciardo, Renault F1 5 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 6 / 17 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 7 / 17 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, e Zak Brown, Executive Director, McLaren 8 / 17 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Andreas Seidl, Team Principal, McLaren 9 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team 10 / 17 Foto di: Erik Junius Zak Brown, Direttore Esecutivo, McLaren, Otmar Szafnauer, Team Principal e CEO, Racing Point, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren e Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team 11 / 17 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Dettaglio del muso e della carrozzeria della Renault F1 Team R.S.20 di Esteban Ocon 12 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 13 / 17 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 e Daniel Ricciardo, Renault F1 Team rivelano la livrea della Renault F1 Team R.S.20 14 / 17 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Dettagli sospensione posteriore Renault F1 Team R.S.20 15 / 17 Foto di: Giorgio Piola Dettagli del muso e dell' ala anteriore della Renault F1 Team R.S.20 16 / 17 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Dettagli ala anteriore, Renault F1 Team R.S.20 17 / 17 Foto di: Giorgio Piola

Video correlati