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F1 | McLaren e Red Bull intendono fare appello contro la revisione che ha restituito il podio a Gasly

I due team britannici pare abbiano chiesto tempo per esaminare la decisione dei commissari FIA riguardo al podio ridato a Pierre Gasly appena poche ore fa.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Pubblicato:
Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

McLaren e Red Bull non ci stanno. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya, sede del Gran Premio di Barcellona di Formula 1, i due team britannico avrebbero notificato la loro intenzione di presentare appello contro la decisione dei commissari di gara della FIA, i quali hanno da poco ripristinato il podio di Pierre Gasly al Gran Premio di Monaco.

Stamattina i commissari hanno ridato il terzo posto al pilota francese dopo che Alpine aveva ricevuto 2 penalità di 5 secondi al termine della gara di domenica scorsa a causa di due distinte infrazioni legate ai limiti di velocità. 

Sulla base delle prove fornite dalla FOM (Formula One Management), responsabile del cronometraggio della Formula 1, una discrepanza nel metodo di misurazione delle velocità in corsia box - in particolare all'ingresso - di Monte-Carlo ha portato alla conclusione che Gaslu e altri 4 piloti fossero stati penalizzati ingiustamente.

McLaren e Red Bull ritengono invece che fosse loro responsabilità mantenere un margine di sicurezza sufficiente nella corsia box, sulla base dei dati raccolti nel corso delle prove libere di venerdì e sabato. 

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Erik Junius

Non a caso, alcuni team principal estranei alla vicenda hanno segnalato come alcuni piloti non siano mai stati sanzionati nel corso della gara, proprio per le misure di sicurezza prese per evitare di incorrere in problemi del genere.

Durante l’udienza FIA, anche McLaren e Red Bull hanno sostenuto una posizione diversa. Il direttore sportivo della Red Bull, Stephen Knowles, ha affermato che il processo di rilevamento della velocità nella corsia box è rimasto coerente per tutto il weekend e che le squadre hanno adeguato di conseguenza i propri sistemi, consapevoli che il calcolo della velocità non è perfetto. Knowles rappresenta Isack Hadjar, il pilota che ora ha perso il terzo posto a favore di Gasly.

Anche Will Courtenay della McLaren si è espresso contro una modifica della classifica finale per motivi analoghi, nonostante il suo pilota, Oscar Piastri, fosse uno dei piloti penalizzati. Piastri è infatti un altro dei piloti che ha perso una posizione in classifica dopo la reintegrazione di Gasly.

Secondo l'articolo 15.4 del Codice Sportivo Internazionale della FIA i team avevano un'ora di tempo dalla decisione dei commissari per confermare la propria intenzione di presentare appello. Questo non significa che McLaren e Red Bull abbiamo già formalmente presentato appello contro il verdetto. Tuttavia, la notifica cosente loro di ottenere una finestra temporale aggiuntiva di 96 ore per analizzare ulteriormente la decisione e il regolamento, al fine di valutare se vi siano effettivamente elementi su cui basare un ricorso prima di procedere in via ufficiale.

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