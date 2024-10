F1 | McLaren delude nella qualifica Sprint: un caso o un allarme?

Quando poco prima della sessione FP1 la FIA ha diramato la lista delle novità tecniche portate in pista dalle squadre nel weekend di Austin, le pagine relative a McLaren e Mercedes sono state le più corpose. Qualche ora dopo la classifica della qualifica sprint ha (a sorpresa) promosso a pieni voti il lavoro fatto dagli ingegneri della Mercedes rimandando (anche qui, a sorpresa) gli aggiornamenti della McLaren. Nelle analisi relative alla stagione in corso che si sono susseguite nel mese di pausa seguito al Gran Premio di Singapore, l’elemento più significativo della cavalcata delle monoposto ‘papaya’ è stato identificato proprio sul fronte ‘upgrade’. Finora la McLaren non ha mai fallito un aggiornamento, ed è l’unico top-team ad aver centrato questo obiettivo. Questo, fino al weekend di Austin.

Già a Singapore il team principal Andrea Stella non aveva nascosto qualche timore davanti alla prospettiva di scendere in pista negli Stati Uniti con un corposo pacchetto di novità tecniche, ma visti i precedenti molto positivi era sembrato più un gesto scaramantico che una reale preoccupazione. Ieri, però, Oscar Piastri non ha superato la soglia della SQ1 (il suo miglior giro è stato cancellato per track-limit) mentre Lando Norris ha concluso la giornata in quarta posizione, a sandwich tra le due Ferrari e a due decimi dal poleman Max Verstappen. È un caso o si tratta di un allarme?

La MCL38, ovvero la monoposto universale capace di adattarsi ad ogni tipologia di pista e condizione, ha creato non pochi grattacapi ai suoi piloti. La finestra operativa è risultata ridotta, ed anche la gestione degli pneumatici soft non è stata impeccabile. Norris nel giro veloce in SQ3 ha spinto molto nel primo settore (suo il terzo parziale, dietro a Verstappen ed un Hamilton stellare) arrivando però nelle ultime curve con le temperature degli penumatici anteriori oltre la finestra d’esercizio.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Questo il motivo dei due decimi persi (nei confronti di Verstappen) nell’ultimo settore, ovvero il margine che ha fatto la differenza nel crono finale. In vista delle qualifiche del Gran Premio, in programma oggi, sarà importante per gli ingegneri della McLaren capire se il problema verificatosi ieri è stato legato all’approccio troppo aggressivo di Norris o ad un setup da rivedere. La squadra paga anche l’impossibilità di un diretto con Piastri, se anche Oscar fosse stato in pista in SQ3 gli ingegneri avrebbero avuto la possibilità di un confronto quanto mai prezioso.

“Ho lottato tutto il giorno con il bilanciamento e l’assetto – ha commentato Lando a fine giornata – alla fine la quarta posizione non mi dispiace perché credo che il verdetto avrebbe potuto essere molto peggiore. Considerando questa possibilità, non mi sento di dire che sia stata una giornata terribile. In merito ai problemi che mi hanno condizionato non credo centri il nuovo pacchetto tecnico, i motivi sono altrove”.

Dopo essere arrivato ad Austin con l’obiettivo di rosicchiare punti a Verstappen, Norris si trova (almeno nella gara sprint) nella posizione opposta, ovvero di dover limitare i danni. “C’è sempre la speranza di poter recuperare posizioni – ha concluso Lando – ma in termini di ritmo penso che la quarta posizione rappresenti esattamente dove siamo. Il mio piano è rimontare, ma onestamente non ho idea di quanto riuscirò a progredire”.