F1 | McLaren da record mondiale in Qatar: pit stop in 1"80

Al Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 è stato stabilito un nuovo record mondiale. E no, non è stato ottenuto dalla Red Bull. Anzi, il team di Milton Keynes ha visto svanire il proprio primato a causa, o per merito, della McLaren.

La squadra di Andrea Stella ha firmato il pit stop più veloce della storia da quando vengono conteggiati a livello temporale nella loro durata. I meccanici di Woking si sono resi protagonisti di un pit stop magistrale per la MCL60 di Lando Norris nel corso del Gran Premio del Qatar.

1"80. E' questo il tempo impiegato per rimettere Lando Norris in fast lane e permettergli di guadagnare nuovamente la pista. Un tempo inferiore a due battiti di ciglia fatti contemporaneamente. Un'esecuzione al limite della perfezione in cui l'operato di 19 meccanici viene svolto in contemporanea.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nel corso dell'inverno e nei giorni precedenti al via dei fine settimana di gara tutti i team si allenano per arrivare ben preparati a fare soste sempre più rapide, consci che le soste hanno un'importanza capitale nell'economia di gare dove contano sempre più i decimi e i centesimi di secondo.

Il nuovo record del mondo firmato dalla McLaren spazza via quello precedente, firmato dalla Red Bull al Gran Premio del Brasile 2019 quando a Max Verstappen furono cambiate le gomme in 1"82, dunque due centesimi di più rispetto al nuovo riferimento.

Prima di essere scalzata dal vertice della speciale classifica, la Red Bull aveva anche il secondo miglior record firmato nel 2020 in ben due occasioni. ovvero al Gran Premio del Portogallo (Portimao) con Alexander Albon e al Gran Premio di Russia con Max Verstappen. In entrambi i casi i meccanici avevano impiegato 1"86 a compiere le operazioni. Stesso discorso per il terzo record, sempre della Red Bull, con Max Verstappen al Gran Premio d'Ungheria 2021 con 1"88, sintomo di quanto il team austro-britannico sia alla ricerca della perfezione sotto ogni aspetto.

Pit stop da record in F1: la classifica generale

Posizione Stagione Pilota Team Tempo Gran Premio 1 2023 Lando Norris McLaren 1”80 Qatar 2 2019 Max Verstappen Red Bull Racing 1”82 Brasile 3 2020 Max Verstappen – Alexander Albon Red Bull Racing 1”86 Portogallo – Russia 4 2021 Max Verstappen Red Bull Racing 1”88 Ungheria 5 2016 Felipe Massa Williams 1”92 Europa (Azerbaijan) 6 2018 Sebastian Vettel Ferrari 1”97 Brasile 7 2022 Daniel Ricciardo McLaren 1”98 Messico 8 2017 Felipe Massa Williams 2”02 Gran Bretagna 9 2015 Daniil Kvyat Red Bull Racing 2”10 Italia (Monza)

Dal 2015 a oggi, ovvero dall'anno in cui è stato istituito il premio DHL Award per il team che firma più pit stop veloci in una stagione singola, è stata la Red Bull a ottenere più volte il successo per ciò che riguarda i team con 5 successi consecutivi: dal 2018 al 2022 compresi. Un successo a testa per Ferrari, Williams e Mercedes.

DHL Fastest pit stop Award - Classifica generale

Stagione Vincitore Pit stop veloci Punti 2015 Ferrari 7 N.D. 2016 Williams 14 N.D. 2017 Mercedes 6 472 2018 Red Bull Racing 5 466 2019 Red Bull Racing 9 504 2020 Red Bull Racing 15 555 2021 Red Bull Racing 13 569 2022 Red Bull Racing 10 536