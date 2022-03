F1 | McLaren: corsa contro il tempo per avere le nuove brake duct

Carica lettore audio

Dopo un primo test incoraggiante a Barcellona, la McLaren ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo questa settimana in Bahrain, affrontando dei problemi legati al surriscaldamento dei freni.

La squadra di Woking non è riuscita ad attuare una soluzione in pista, quindi Lando Norris è stato costretto a limitare i suoi run nel corso delle prime due giornate.

Tuttavia, in fabbrica c'è stato grande lavoro per produrre delle nuove brake duct, pensate per migliorare la gestione termica, e la speranza è che queste nuove parti possano essere pronte per essere spedite a Sakhir in tempo per l'ultima giornata dei test.

Il team principal Andreas Seidl però ha ammesso che questa non è assolutamente una situazione semplice da gestire per la squadra.

"Dopo il buon test che abbiamo svolto a Barcellona, questo primo giorno e mezzo qui non è andato sicuramente secondo i piani", ha detto venerdì Seidl. "Inaspettatamente, abbiamo incontrato un problema con i freni anteriori, che dobbiamo risolvere. Quindi ora è una corsa contro il tempo per avere delle parti aggiornate in tempo per domani".

"Faremo tutte le modifiche che possiamo fare qui in pista, che ci permetteranno di lavorare almeno per portare avanti la comprensione della vettura. Magari potremmo anche fare qualche piccolo aggiornamento per cercare di tirare fuori qualcosa a livello prestazionale".

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Motorsport Images

Nonostante questi problemi, anche se le parti aggiornate non dovessero arrivare in tempo per le sessioni di domani, Seidl si è detto certo che il problema sarà risolto per la prima gara della stagione, prevista per la settimana prossima proprio in Bahrain.

"Sono ottimista che, nonostante il tempo che abbiamo perso e i pochi giri fatti finora, possiamo concludere questi test piuttosto preparati in vista del primo weekend di gara".

Oltre a dover fronteggiare questi problemi ai freni, la McLaren ha dovuto fare a meno di Daniel Ricciardo in queste prime due giornate, con l'australiano che è stato fermato da un forte attacco influenzale.

Dopo aver ottenuto notizie incoraggianti oggi, Seidl sembra speranzoso di poter ritrovare Daniel nell'abitacolo della MCL36 nella giornata conclusiva.

"E' bello vedere che le sue condizioni stanno migliorando significativamente e si sente meglio", ha detto. "Quindi sono abbastanza ottimista di vederlo in macchina domani".