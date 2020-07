La McLaren è il secondo team di Formula 1 a presentarsi con una nuova livrea dopo che la pandemia di Coronavirus ha fermato il circus.

Dopo la nuova Mercedes completamente nera, in sostegno alla campagna antirazzismo promossa specialmente da Lewis Hamilton, anche a Woking hanno deciso di adottare una colorazione differente che vedremo al Gran Premio d'Austria di domenica.

Non si tratta di una vera e propria rivoluzione come avvenuto per la W11 perché sostanzialmente la MCL35 mantiene l'arancione-papaya sulla carrozzeria, con inserti blu e nero su pance laterali, ala anteriore e parte superiore del cofano motore.

La novità sta nelle fasce arcobaleno che appaiono sull'Halo e davanti alle ruote posteriori, a simboleggiare il sostegno alla campagna #WeRaceAsOne lanciata dalla F1 per raccogliere fondi nella lotta al COVID-19, ma anche per combattere tutte le ineguaglianze.

In McLaren hanno anche pensato una linea di merchandising speciale con il ricavato da devolvere in beneficenza a tal proposito, con Lando Norris e Carlos Sainz che saranno anche promotori del motto "End Racism", stampato sulle rispettive monoposto.