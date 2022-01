F1 | McLaren col pull anteriore, farà scuola o è scelta sbagliata?

Carica lettore audio

La McLaren apre la strada, ma ci saranno altri team che la seguiranno nel riportare in F1 la sospensione anteriore con lo schema pull rod?

L’immagine schiarita che pubblichiamo, oltre a mostrare il volante che useranno Lando Norris e Daniel Ricciardo, mette in evidenza una particolarità della scocca: il pavimento non si rialza molto sotto alle ginocchia del pilota, confermando la tendenza della monoposto di James Key a voler spostare la parte interna delle sospensioni sul pavimento del telaio per adottare lo schema a tirante anziché il puntone usato sulla MCL35M.

McLaren MCL35M dettaglio della sospensione anteriore push rod Photo by: Uncredited

Durante il fire up della power unit Mercedes sulla McLaren avvenuto il 26 gennaio scorso al Technology Centre, Zak Brown, grande capo della squadra, ha voluto fare delle riprese con lo smartphone, cogliendo dei particolari che mostrano chiaramente come a Woking abbiano imboccato una strada diversa dagli altri, aprendo un filone di ricerca che indica come le monoposto a effetto suolo non saranno affatto tutte uguali.

Comparazione tra la Ferrari SF16H a schema push rod e la SF15T con il pull rod Photo by: Giorgio Piola

Dal 2016 le F1 si erano convertite tutte allo schema push rod dopo che la Ferrari aveva abiurato con la SF16-H del 2016 il tirante anteriore, schema che era stato mantenuto nel quadriennio 2012-2015 con in sequenza F2012, F138, F14T e F15T.

A determinare i cambiamenti di solito sono le regole: Nikolas Tombazis e Pat Symonds per le monoposto 2022 hanno scelto un muso basso per ridurre i rischi di un naso troppo alto che potesse causare dei danni al pilota eventualmente colpito lateralmente.

F1 2022 Photo by: Formula 1

La scelta dettata dalla ricerca della sicurezza apre a diverse soluzioni: la maggior parte delle squadre ha optato per scavare il muso e il telaio nella parte inferiore per avere una maggiore portata d’aria che possa alimentare i due canali Venturi deputati a generare il carico aerodinamico. Per questo manterranno lo schema push rod, con il bilanciere che si ancora alla parte superiore del telaio e nel punto più basso del porta mozzo.

La volontà è di dare una priorità alle scelte aerodinamiche con un muso a “formichiere” che difficilmente si protrarrà fino al profilo principale dell’ala anteriore. La McLaren, invece, cercherà di sfruttare altri vantaggi, sfruttando la parte meccanica che torna di grande attualità con l’adozione delle gomme Pirelli da 18 pollici.

Per esempio con lo schema pull rod sarà possibile abbassare il centro di gravità della MCL36, portando i cinematismi della sospensione in basso: la vettura potrebbe essere più reattiva nei repentini cambi di direzione, dove l’aumento di peso (43 kg rispetto alle F1 2021) potrebbe farsi sentire condizionando la durata delle gomme.

Lo staff di James Key, quindi, potrebbe aver cercato una sospensione con una maggiore escursione di ammortizzatori e molle, visto che dovranno smorzare le sollecitazioni che assorbivano le spalle delle gomme da 13 pollici.

Prima immagine del telaio della McLaren MCL36

E la comunicazione McLaren non ha fatto niente per nascondere questo indirizzo tecnico, perché già nella prima fotografia del telaio della MCL36 postato su Twitter erano emersi alcuni particolari interessanti: non ci sarà più la culla nella parte superiore della scocca per ospitare la sospensione sotto al vanity panel, ma ci sarà un vero e proprio pozzetto, indispensabile per permettere ai meccanici di lavorare alle regolazioni di set-up.

Anche l’andamento delle pance sopra ai canali Venturi potrebbe essere diverso da altri con fiancate piuttosto basse e lunghe, e con radiatori meno inclinati rispetto allo scorso anno per ridurre la resistenza all’avanzamento del corpo vettura, piuttosto che della parte anteriore. Aspettiamoci, quindi, anche un’ala anteriore di disegno diverso nei flap da quella mostrata nella show car della FIA…