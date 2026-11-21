Ultime notizie

Formula 1 Las Vegas

F1 | McLaren c’è in curva ma perde quasi un secondo sui rettilinei: ha pagato 20 km/h dalla Mercedes

Pur avendo lo stesso motore che oggi ha centrato la pole, McLaren si è ritrovata con le armi spuntate a Las Vegas, pagando quella carenza di velocità di punta sui rettilinei già vista altrove durante la stagione. Solo sulla Strip ha perso 6 decimi da Antonelli, ma la MCL40 si è mostrata molto solida in curva, agendo bene anche a livello operativo.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 21 nov 2026, 10:24

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

C’è un aspetto che accomuna McLaren e Ferrari: la mancanza di velocità sul rettilineo. E su un tracciato come quello di Las Vegas, disegnato attorno a lunghi rettilinei e poche staccate, patire una carenza di velocità di punta può compromettere il weekend. La Rossa ne ha pagato lo scotto con l’eliminazione in Q2, mentre Lando Norris è riuscito a limitare i danni con un ottimo quarto posto.

Il team di Woking si è presentato in Nevada con alcune novità aero, parte di un più ampio programma di sviluppo più ampio che segue quello in Brasile, ma non necessariamente mirate a ridurre il drag sui rettilinei per questo appuntamento come, invece, hanno fatto le altre squadre. Tutto ciò si è trasformato in un dato: solo sul lungo rettilineo della Strip, Norris ha pagato ben 20 km/h dalla pole di Andrea Kimi Antonelli.

C'è però una precisazione da fare. È un dato in parte influenzato dal gioco delle scie, dato che l'italiano della Mercedes era l'ultimo del gruppo, con un effetto che si è moltiplicato. Se il paragone lo si fa con George Russell, che invece sul finale era senza scia, il gap scende a 8 km/h. Il fatto è che anche Norris ha avuto a disposizione delle scie, per cui il gap sarebbe ben più ampio di quegli 8 km/h a pari condizione, dato che comunque la carenza di velocità di punta è un tema che McLaren si porta dietro da inizio anno.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ad esempio, dato che qui si raggiungono velocità molto elevate, complice anche il gioco delle scie, il cambio McLaren lavora fuori regime perché ha dei rapporti più corti degli avversari. Ma non è l'unico fattore: ha un peso anche l'utilizzo della power unit Mercedes e, a livello aerodinamico, una carenza di efficienza aerodinamica.

Valutando un piano per progredire, nel corso dell’anno gli ingegneri di Woking hanno giustamente scelto di dare priorità alla ricerca del puro carico aerodinamico, ritenuto un po’ la medicina di tutti i mali in F1, anche a costo di mettere in secondo piano la guidabilità e l’efficienza, che non è mai stato un vero punto di forza della MCL40. In Brasile sono stati fatti passi avanti, ma è un processo che richiede tempo e già ragionato in ottica 2027.

In curva la MCL40 è rapida, McLaren ha provato a mitigare

Qui a Las Vegas, McLaren ha mitigato come ha potuto, scegliendo bene come posizionarsi e mettendo le due MCL40 in scia ad altre macchine. Inoltre, Norris è stato sfortunato, perché una busta di plastica si è incastrata nel fondo intaccando il carico. Anche per questo, Lando è più soddisfatto di quanto si possa immaginare del quarto posto di oggi.

“Credo che sia andata meglio di quanto mi aspettassi. La macchina ha funzionato molto bene" - ha detto Norris -. "Ma sui rettilinei siamo semplicemente pessimi. Il mio giro è stato molto buono. È stato facilmente il mio miglior giro. Ma semplicemente perdiamo troppo. Rispetto a Kimi, ad esempio, perdiamo otto decimi nell'ultimo settore".

Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Lui ha avuto una scia perfetta e ha fatto un ottimo lavoro. Ma anche confrontandoci con la maggior parte degli altri, siamo troppo lontani. Io devo iniziare il giro a un secondo e mezzo dalla macchina davanti, il che significa che in ogni curva perdo almeno tra mezzo decimo e un decimo per via del carico aerodinamico che mi manca, ma dobbiamo farlo per compensare la carenza di velocità di punta. Non abbiamo il giusto compromesso tra carico aerodinamico e resistenza".

Le parole di Lando trovano inevitabilmente conferma nei dati, nel bene e nel male, perché la MCL40 in realtà si è comportata molto bene nelle zone lente. Nel primo settore, infatti, Norris ha accusato appena otto centesimi dal riferimento di Max Verstappen, mentre nel secondo intertempo, caratterizzato da meno allunghi, ha addirittura fatto segnare il miglior crono dell'intera qualifica.

C'è un gap di 20 km/h alla fine della Strip

Qui ci sono diversi elementi positivi da estrarre, perché spesso quest'anno le zone lente hanno rappresentato l'altro punto critico per la MCL40. Essere rimasti vicini alla Red Bull in quelle aree, che hanno fatto la fortuna della RB22 in certi appuntamenti, è un segnale che si potrebbe definire incoraggiante.

Non deve quindi sorprendere che, a metà dell'ultimo giro, Norris si ritrovasse con mezzo secondo di vantaggio su Antonelli, poi autore della pole position. È però nella seconda metà del giro che emergono i limiti: una volta terminata la sezione più guidata, la situazione cambia radicalmente. Sul solo rettilineo della Strip, Norris ha ceduto quasi sei decimi ad Antonelli, pagando un divario di circa 20 km/h in velocità di punta.

Confronto Antonelli - Norris nelle qualifiche del GP di Las Vegas

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Il problema, infatti, è che il momento in cui si inizia a tagliare energia arriva molto presto. Di conseguenza, quello svantaggio si trascina per tutto il rettilineo, ampliandosi ulteriormente per via della differenza di efficienza aerodinamica alle alte velocità tra le due vetture. Un gap accentuato anche dagli ultimi decimi persi sull'allungo finale che porta al traguardo, dove si è riproposto uno scenario molto simile.

Va però sottolineato che McLaren non è stata l'unica a soffrire sotto questo aspetto. Anche la Red Bull, infatti, è rimasta ben distante dalle velocità di punta espresse dalla Mercedes che, complice anche una configurazione aerodinamica più scarica, sembra aver ritrovato uno dei punti di forza che le aveva permesso di dominare la prima parte della stagione.

Parlando di quali potrebbero essere gli scenari in vista della gara di domani, Norris non ha nascosto che realisticamente sarà una corsa difficile, ma ciò non vuol dire arrendersi e alzare bandiera bianca ancora prima di essere scesi in pista. Anzi, il buon quarto posto conquistato oggi, che si trasformerà in una terza posizione in griglia a causa della penalità di Antonelli, gli darà comunque la chance di giocarsi un risultato positivo.

“[Sarà una gara] Molto dolorosa, sì. Però resto fiducioso. C'è ancora molto in palio, quindi siamo ancora in lotta. Penso che un buon risultato sia comunque possibile, ma sarà incredibilmente dura. Siamo una delle macchine più lente sui rettilinei, quindi sarà davvero tosta”, ha poi aggiunto Norris.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Leclerc, il problema non è (solo) la SF-26: perché la sua vera frustrazione è nata altrove

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





F1 | Leclerc, il problema non è (solo) la SF-26: perché la sua vera frustrazione è nata altrove



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



32 min



F1 | Leclerc, il problema non è (solo) la SF-26: perché la sua vera frustrazione è nata altrove





F1 | Leclerc duro dopo l'eliminazione in Q2: "Sono incazzato. Oggi non ne abbiamo fatta una giusta"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



4 h



F1 | Leclerc duro dopo l'eliminazione in Q2: "Sono incazzato. Oggi non ne abbiamo fatta una giusta"





F1 | Pirelli: ecco perché per il Qatar ha imposto 2 soste obbligatorie e un limite di 27 giri per gomma



Formula 1



Formula 1



Qatar



18 h



F1 | Pirelli: ecco perché per il Qatar ha imposto 2 soste obbligatorie e un limite di 27 giri per gomma

More from

Lando Norris





F1 | McLaren, Brown ammette: “Abbiamo lasciato per strada troppe opportunità”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



F1 | McLaren, Brown ammette: “Abbiamo lasciato per strada troppe opportunità”





F1 | McLaren, Stella spiega la parabola del 2026: "Non abbiamo fatto passi indietro"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



3 g



F1 | McLaren, Stella spiega la parabola del 2026: "Non abbiamo fatto passi indietro"





F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



3 g



F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore

More from

McLaren





F1 | Piastri è confidente: "Il nuovo turbo Mercedes mi sembra sia un miglioramento"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



23 h



F1 | Piastri è confidente: "Il nuovo turbo Mercedes mi sembra sia un miglioramento"





WEC | Regole 2030, gli interrogativi: tra BoP da abolire, auto copia-e-incolla e necessità di chiarezza rapida



WEC



WEC 6 g



WEC | Regole 2030, gli interrogativi: tra BoP da abolire, auto copia-e-incolla e necessità di chiarezza rapida





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





F1 | McLaren c’è in curva ma perde quasi un secondo sui rettilinei: ha pagato 20 km/h dalla Mercedes



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 min



F1 | McLaren c’è in curva ma perde quasi un secondo sui rettilinei: ha pagato 20 km/h dalla Mercedes





F1 | Leclerc, il problema non è (solo) la SF-26: perché la sua vera frustrazione è nata altrove



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



32 min



F1 | Leclerc, il problema non è (solo) la SF-26: perché la sua vera frustrazione è nata altrove





Ferrari Challenge | A Barcellona assegnati gli ultimi titoli 2026 a Schömer, Green e Rosser



Ferrari Challenge



FeCh Ferrari Challenge 57 min



Ferrari Challenge | A Barcellona assegnati gli ultimi titoli 2026 a Schömer, Green e Rosser





F1 | Verstappen eredita la pole a Las Vegas, ma rivela: "Ho problemi dal Brasile"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | Verstappen eredita la pole a Las Vegas, ma rivela: "Ho problemi dal Brasile"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti