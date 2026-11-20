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F1 | McLaren, Brown ammette: “Abbiamo lasciato per strada troppe opportunità”

Nonostante tre vittorie e quattro pole position, la McLaren è quarta nel Mondiale Costruttori, a 17 punti dalla Red Bull. Zak Brown riconosce le occasioni perse in una stagione caratterizzata da grandi oscillazioni di rendimento.

Roberto Chinchero

Modificato: 20 nov 2026, 07:21

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Zak Brown, McLaren CEO

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

La McLaren arriva a Las Vegas con un obiettivo preciso: recuperare i 17 punti che la separano dalla Red Bull nella lotta per la terza posizione del Mondiale Costruttori. Una situazione che, considerando il potenziale mostrato dalla MCL40 in diverse occasioni, lascia qualche rimpianto. Zak Brown non lo nasconde. Il bilancio della stagione 2026 è quello di una squadra capace di vincere dominando, ma anche di attraversare weekend nei quali non è riuscita a concretizzare il proprio potenziale.

“Abbiamo disputato delle gare molto positive, conquistato tre vittorie e quattro pole position, eppure siamo quarti nel campionato - ha sottolineato Brown - la Ferrari ha fatto un ottimo lavoro e si trova davanti a noi, pur avendo ottenuto una pole position e due vittorie, se non sbaglio. Questo significa che abbiamo lasciato per strada delle opportunità. Alcune per ragioni che non dipendevano da noi, altre per situazioni che erano sotto il nostro controllo”.

È un'ammissione significativa, soprattutto perché arriva da una squadra reduce da due titoli Costruttori consecutivi. Brown non ha cercato attenuanti, riconoscendo che il rendimento espresso in pista avrebbe potuto tradursi in una classifica migliore.

“È stata una stagione di alti e bassi. Abbiamo vissuto gare straordinarie e, quando abbiamo vinto, lo abbiamo fatto dominando. Ma ci sono state anche gare alle quali non abbiamo nemmeno preso parte. È stato un campionato che ci ha messo alla prova e dal quale abbiamo imparato molto. Credo che la squadra abbia reagito molto bene”.

La vittoria conquistata da Lando Norris a Interlagos rappresenta, secondo Brown, il riferimento da cui ripartire nelle ultime tre gare. “In Brasile siamo stati eccezionali. Abbiamo preso tutte le decisioni giuste, in pista e fuori, e gli aggiornamenti hanno funzionato molto bene. Ora vogliamo concludere la stagione nel miglior modo possibile”.

Norris, una crescita che va oltre la velocità

Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Tra gli aspetti positivi del 2026, Brown individua soprattutto la maturazione di Lando Norris. Il campione del mondo in carica, secondo il CEO della McLaren, sta esprimendo il miglior livello della sua carriera, non soltanto in termini di prestazioni assolute, ma soprattutto nella capacità di gestire i momenti difficili.

“Non credo abbia mai guidato così bene. È un pilota che corre con grande fiducia nei propri mezzi. La cosa che ho notato maggiormente quest'anno è la rapidità con cui riesce a reagire dopo una sessione negativa. Si riprende molto velocemente e riesce a trascinare in avanti sé stesso e la squadra”.

È un aspetto sul quale Brown ha insistito, indicando nella capacità di recupero una delle principali differenze rispetto al passato. La velocità di Norris non è mai stata in discussione, ma la continuità e la gestione delle difficoltà rappresentano qualità determinanti per un pilota

chiamato a confermarsi ai vertici della Formula 1. “Credo che stia guidando con l'esperienza di un anno in più. In Brasile ha disputato una gara straordinaria”.

Alla domanda su quale posizione occupi oggi Norris nella gerarchia dei migliori piloti del Mondiale, Brown ha evitato di stilare una classifica, scegliendo però una risposta che non lascia dubbi sulla considerazione nei confronti del britannico. “Fare classifiche tra i piloti è sempre difficile. Quello che posso dire è che non lo scambierei con nessun altro sulla griglia”.

Piastri e le difficoltà di adattamento alle monoposto 2026

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Se Norris rappresenta una delle certezze della McLaren, il percorso di Oscar Piastri è stato più complicato. Dopo aver sfiorato il titolo mondiale nel 2025, l'australiano ha attraversato una stagione nella quale non è riuscito a esprimere con la stessa continuità il livello mostrato in precedenza.

Brown ha individuato una delle ragioni principali nelle caratteristiche tecniche delle nuove monoposto, che hanno imposto ai piloti un cambiamento significativo nel modo di affrontare il giro.

“Quest'anno abbiamo visto cambiare un po' gli equilibri tra i piloti. Alcuni si sono adattati più rapidamente di altri. Queste vetture richiedono sicuramente una tecnica di guida differente. Ricordo che già nella prima gara, in Australia, parlavamo della necessità di rallentare per andare più forte”.

Un concetto che sintetizza una delle particolarità delle monoposto 2026. La gestione dell'energia ha modificato alcune delle abitudini consolidate dei piloti, rendendo non sempre conveniente cercare la massima prestazione in ogni singola fase del giro.

“Storicamente si è sempre cercato di accelerare il prima possibile, tenere il piede sull'acceleratore il più a lungo possibile e frenare il più tardi possibile. Queste macchine, invece, richiedono un approccio diverso”.

Nel caso di Piastri, il cambiamento ha inciso su una delle qualità che lo avevano maggiormente contraddistinto nelle stagioni precedenti. “Oscar è molto coraggioso nelle curve ad alta velocità, ed è uno dei suoi grandi punti di forza. Ora, però, capita di sentirci chiedergli via radio di sacrificare alcune di quelle curve”.

La necessità di rinunciare a sfruttare completamente una delle proprie caratteristiche migliori ha rappresentato quindi una difficoltà aggiuntiva per l'australiano. Brown ha comunque sottolineato come il distacco da Norris, osservando i tempi sul giro, sia stato spesso contenuto. “Se guardiamo i tempi sul giro, Oscar è stato molto, molto vicino a Lando. Credo che ora abbia capito come gestire queste vetture. Abbiamo grande fiducia in lui e non dimentichiamo che lo scorso anno è arrivato a un podio dalla conquista del titolo mondiale”.

Il CEO della McLaren ha ricordato anche quanto il rendimento di un pilota possa essere influenzato dalla fiducia e dall'inerzia dei risultati. “In questo sport si creano dei momenti positivi che aiutano a costruire fiducia. Oscar ora è in una buona situazione e siamo entusiasti di concludere bene la stagione, preparando al tempo stesso il 2027”.

La sfida con Red Bull e la fiducia nella Mercedes

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Nelle ultime tre gare la McLaren cercherà di trasformare il potenziale mostrato a Interlagos in una continuità di risultati che è mancata durante buona parte del campionato. Il terzo posto nel Mondiale Costruttori resta un obiettivo importante, non soltanto dal punto di vista sportivo.

“È molto importante, per me ma anche per i nostri partner, i tifosi, la squadra e gli azionisti - ha spiegato Brown - dobbiamo continuare a spingere e fare un lavoro migliore. Mancano tre gare e gli ultimi due appuntamenti di Abu Dhabi sono stati molto emozionanti per noi, prima con la lotta per il titolo Costruttori e poi con quella per il Mondiale Piloti. Credo che anche quest'anno Abu Dhabi sarà emozionante, con la battaglia per il terzo posto”.

Brown ha infine confermato la piena fiducia nella partnership con Mercedes, nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione nella gestione delle nuove power unit.

“È stata una stagione complicata per tutta la griglia sul fronte delle power unit. Lavoriamo con Mercedes da molto tempo ed è un partner straordinario. Abbiamo avuto dei problemi in pista, così come li hanno avuti loro e credo tutte le squadre. Ma il nostro rapporto di lavoro è eccellente e sono assolutamente fiducioso che riceviamo le stesse specifiche, come previsto dal regolamento”.

La prospettiva di una McLaren impegnata direttamente nello sviluppo di una propria power unit non sembra quindi rientrare nei programmi. “È qualcosa che abbiamo valutato in passato, ma siamo molto soddisfatti di Mercedes High Performance Powertrains. Abbiamo dimostrato di poter vincere dei campionati insieme a loro. Non abbiamo alcuna intenzione di avere qualcosa di diverso da un motore Mercedes nella parte posteriore delle nostre monoposto”

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