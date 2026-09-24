F1 | McLaren... bocca della verità: l'ultimo aggiornamento deve dire se sfida la Mercedes

La McLaren vuole stupire: la squadra di Woking aveva annunciato che il suo pacchetto di sviluppo della MCL40 sarebbe stato suddiviso in tre fasi distinte, ma con il chiaro obiettivo di diventare la sfidante più accreditata della Mercedes di Kimi Antonelli.

Non c’è dubbio che le modifiche che vengono introdotte dallo staff di Rob Marshall tendono a cambiare il volto della monoposto papaya che abbiamo conosciuto fino a oggi. Gli interventi sono mirati in due direzioni specifiche: aumentare il carico aerodinamico, ma nel contempo cercare di ridurre anche la resistenza all’avanzamento. Di solito sono due aspetti dello sviluppo antitetici, mentre la McLaren persegue con coraggio entrambi i risultati.

La nuova bocca dei radiatori della McLaren MCL40 Foto di: Roberto Chinchero La vecchia bocca dei radiatori (verde) della McLaren MCL40 Foto di: AG Photo

Completamente nuove sono le pance che sono state ridisegnate: la bocca dei radiatori, piuttosto generosa nella sua forma tradizionale, segue un concetto che quest’anno è stato aperto dall’Audi R26: non ha più una vistosa forma triangolare (la presa si estendeva fino allo stay dello specchietto retrovisore), ma ha ora una superficie molto più limitata con la somiglianza di un trapezio, grazie ad uno studio diverso della fluidodinamica all’interno della fiancata.

La McLaren ha cambiato l’andamento dei flussi che attraversano i radiatori e la velocità di scambio dell’aria: il risultato è che il motore Mercedes M17 E Performance dovrebbe ricevere lo stesso raffreddamento di prima, ma con una resistenza decisamente inferiore.

McLaren MCL40: la nuova fiancata molto più profilata Foto di: AG Photo

Tanto che l’esterno della bocca mostra una fiancata che permette di potenziare inferiormente sia il sottosquadro che l’effetto out wash. La pancia che, superiormente, aveva un andamento curvilineo fino a scendere sul marciapiede del fondo, adesso è diventata più svasata con una vistosa riduzione della superficie laterale.

McLaren MCL40: i nuovi sfoghi dell'aria calda Foto di: AG Photo

Modificati anche gli sfoghi dell'aria calda dall'engine cover: se la portata dell'aria è minore, inevitabilmente si deve aumentare gli sfoghi. Per Baku ci sono due piccoli sfiati sopra la metà della pancia e una più vistosa apertura sul cofano.

McLaren MCL40: cambiate le cover dei bracci posteriori delle sospensioni e c'è una diversa paratia nel diffusore Foto di: AG Photo

Modificate anche le carenature in carbonio di alcuni bracci della sospensione posteriore: sono cambiate le geometrie in funzione di un diverso andamento dei flussi che consente una maggiore efficienza anche del diffusore che è stato rivisto proprio per sfruttare le novità generate dal fondo.

McLaren MCL40: il fondo è stato cambiato davanti alle ruote posteriori: due elementi diagonali invece di uno Foto di: AG Photo

Il marciapiede è stato ridisegnato davanti alle ruote posteriori: il complesso concetto che la Mercedes aveva introdotto in Canada è stato evoluto per implementare l’effetto out wash nel bordo esterno del marciapiede: quello che era un unico elemento diagonale si è trasformato in due flap sagomati che generano un ulteriore soffiaggio in una zona nevralgica della vettura, utile a determinarne la scia.

McLaren MCL40: l'airbox ora è più tondeggiante in stile Red Bull Foto di: AG Photo

In ogni dettaglio, la MCL40 può essere considerata una vera versione B: come diverse altre vetture 2026, è stato rivisto l’airbox: se prima aveva un disegno ogivale, adesso segue il concetto della Red Bull RB22 con una forma triangolare ma tondeggiante: l’idea che ha ispirato questo cambiamento è la volontà di aumentare l’efficienza dell’ala posteriore anche nella porzione centrale. Sul cofano motore non sfugge nemmeno che la pinna dorsale abbia perso la scalinatura per assumere una curvatura continua più profilato.

McLaren MCL40: l'ala posteriore di nuovo reverse con paratie con tre sagomature Foto di: AG Photo

Tutto questo aggiornamento non poteva che associarsi ad una nuova ala posteriore con i flap reversibili che sono già un’evoluzione della versione H vista a Monza e non utilizzata a Madring: l'intenzione è di ridurre il drag in versione Straight Line Mode, vale a dire con l'ala aperta alla ricerca di una maggiore velocità massima, mentre le paratie laterali sono nella configurazione più carica con tre sagomature tridimensionali.