F1 | McLaren blinda Lando Norris: rinnovo (almeno) fino al 2030

La McLaren ha messo un altro importante punto fermo sul suo futuro. Lando Norris ha prolungato il contratto che lo lega alla squadra di Woking almeno fino al termine della stagione 2030, con un’opzione pluriennale che potrebbe estendere ulteriormente la collaborazione oltre quella data.

Il campione del mondo in carica ha scelto di legare una parte importante della sua carriera alla squadra con cui ha debuttato in Formula 1 nel 2019. Norris, che compirà 27 anni il prossimo novembre, arriverà alla scadenza del nuovo accordo a 31 anni, con la possibilità di proseguire ulteriormente qualora venisse esercitata l’opzione prevista dal contratto.

Il rinnovo consolida ulteriormente la stabilità raggiunta dalla McLaren negli ultimi anni. Nel marzo 2025 la squadra aveva già prolungato l’accordo con Oscar Piastri, mentre sia il CEO Zak Brown sia il team principal Andrea Stella hanno sottoscritto contratti a lungo termine. Con la conferma di Norris, la struttura che ha riportato il team al vertice della Formula 1 è quindi destinata a proseguire il suo percorso senza cambiamenti ai vertici.

Quello tra Norris e McLaren è un rapporto iniziato ormai nove anni fa. Il britannico entrò nel programma junior della squadra nel 2017, ricoprendo inizialmente il ruolo di test e simulator driver, prima della promozione a titolare arrivata nel 2019. Da allora Norris ha disputato 163 Gran Premi con la McLaren, diventando il pilota con più presenze nella storia della squadra. Il suo bilancio comprende 18 pole position, 48 podi e 13 vittorie, oltre al contributo dato alla conquista dei titoli Costruttori 2024 e 2025. Lo scorso anno è poi arrivato il traguardo più importante, con il titolo Piloti che ha riportato un portacolori McLaren sul tetto del mondo per la prima volta dal successo di Lewis Hamilton nel 2008.

Lando Norris, McLaren Foto di: Eric Le Galliot

“McLaren è casa mia e sono molto felice di aver firmato un nuovo contratto che mi permetterà di restare con la squadra almeno fino al 2030 – ha commentato Norris – quando ho iniziato questo percorso nove anni fa avevo ben chiari gli obiettivi che volevo raggiungere: riportare McLaren al vertice e vincere dei campionati”.

“Abbiamo raggiunto quell’obiettivo, ma vogliamo di più. Vogliamo continuare a vincere e, come squadra, sappiamo di avere le capacità per riuscirci. Non vedo l’ora di tornare in macchina a Monza e sono molto entusiasta di ciò che ci riserverà il futuro, sia nel prosieguo di questa stagione sia negli anni a venire”.

Il rinnovo è stato annunciato dallo stesso Norris al McLaren Technology Centre, durante la tradizionale giornata che la squadra dedica alle famiglie e agli amici dei dipendenti. Per celebrare il nuovo accordo, McLaren ha deciso anche di fare a Lando un regalo decisamente particolare: Norris riceverà una MCL39, la monoposto con cui ha conquistato il titolo mondiale 2025.

“Lando è stato parte integrante del percorso e dei successi della McLaren negli ultimi nove anni e siamo felicissimi di poter proseguire la nostra collaborazione con lui almeno fino al 2030 – ha sottolineato Stella – è un pilota eccezionale, capace di abbinare una straordinaria velocità naturale a maturità, costanza e un forte attaccamento alla McLaren. Ma, soprattutto, è una persona speciale, apprezzata da tutti all’interno della squadra”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Pauline Ballet - Formula 1

Secondo Stella, la durata del nuovo accordo assume un'importanza particolare anche in termini di continuità tecnica e sportiva. “Da quando è entrato in McLaren attraverso il nostro programma junior, è cresciuto insieme a noi e ha avuto un ruolo centrale nel riportare la squadra al vertice della Formula 1. Questo rinnovo ci garantisce un’importante continuità e rafforza la nostra fiducia nella direzione che stiamo seguendo insieme”.

Il team principal ha inoltre sottolineato il valore della coppia formata da Norris e Piastri: “Con lui e Oscar sappiamo di poter contare non soltanto su una delle coppie di piloti più forti, ma anche su uno dei gruppi più uniti e affiatati della Formula 1”.

Soddisfazione condivisa anche da Zak Brown, che ha ricordato come la carriera di Norris rappresenti uno degli esempi più riusciti del programma di crescita McLaren.

“Il suo percorso con la squadra è un fantastico esempio del nostro impegno nell’individuare, far crescere e sostenere talenti di livello mondiale, e i risultati che ha ottenuto parlano da soli. Insieme ad Andrea, Oscar e a tutta la squadra, Lando ha contribuito a portare McLaren in una nuova era di successi, aiutandoci a passare dal fondo della griglia alla conquista di due titoli Costruttori consecutivi nel 2024 e nel 2025, oltre al nostro primo titolo Piloti dopo 17 anni”.