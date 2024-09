F1 | McLaren apre a puntare su Norris nella rincorsa mondiale

Il primo giro di Monza ha detto molto in casa McLaren, per tanti motivi diversi tra loro. Fino ad ora, il team di Woking è sempre stato molto aperto nel dire che, nonostante il titolo piloti non fosse un miraggio, l'obiettivo era e sarebbe rimasto quello di supportare entrambi i suoi portacolori, rimandando eventuali desioni a dopo l'estate.

Con ancora otto appuntamenti prima della fine del mondiale, di cui tre sprint, chiaramente le opportunità di recuperare punti si fanno sempre meno, per cui è il momento di massimizzare i punti. Alla vigilia del GP di Monza Oscar Piastri non aveva nascosto che, se il distacco fosse rimasto questo, allora avrebbe continuato a correre per vincere, ma anche che sarebbe stato disposto ad aiutare il compagno di squadra nel caso la squadra lo avesse chiesto e il gap dalla vetta si fosse ridotto.

Certo, è sempre difficile chiedere a un pilota di rinunciare a lottare o a una vittoria, ma è chiaro che, per quanto sia giusto che Piastri lotti per sé fino a quando non gli viene detto il contrario, dall'altra parte McLaren è consapevole che una lotta interna potrebbe portare via punti a Norris. Dopo i fatti del primo giro in Italia, la McLaren ha dato il più deciso indizio di essere pronta a sostenere pienamente la candidatura al titolo di Lando Norris, nonostante sia stata finora riluttante a introdurre ordini di scuderia.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

In un contesto in cui i rivali Red Bull e Max Verstappen sono sempre più in difficoltà, il team principal della McLaren, Andrea Stella, ritiene che sia giunto il momento per la sua squadra di garantire che non vengano sprecate le opportunità di massimizzare i punti di Norris, anche perché non vuole sottovalutare i rivali. Parlando in merito a quanto detto da Verstappen dopo la gara, secondo cui le sue possibilità di titolo non sono più realistiche a causa delle performance della RB20 e di cosa questo significhi per la McLaren, Stella ha detto: "Max è bravo, anche con le parole. Non è bravo solo in pista".

"Ovviamente sa che la macchina che sta guidando in questo momento sembra fornirgli alcune sfide impegnative. Ma dobbiamo essere più bravi a capitalizzare le opportunità che la Red Bull al momento sembra offrire non essendo nella solita possibilità di competere per il podio".

Stella ha spiegato che, mentre sia Norris che Piastri rimangono matematicamente in lizza per la vittoria del campionato, la squadra deve essere realista sul fatto che, giunti a questo punto del campionato, possa aver senso puntare su un solo pilota per provare a massimizzare le opportunità: "Stiamo lottando contro Max Verstappen, quindi credo che se vogliamo sostenere un pilota, dobbiamo scegliere quello che si trova nella posizione migliore", ha detto.

"E anche Lando, che sta andando molto bene, come la pole position a Zandvoort, la pole position qui a Monza. Con Lando dobbiamo eventualmente modificare alcuni piccoli accorgimenti di gara che possono aiutarlo e che possono aiutarci a capitalizzare una pole position come quella di Monza. Penso che se si guarda al suo primo giro, mentre lo rivediamo insieme, potremmo vedere che c'erano un paio di cose che avremmo potuto fare leggermente meglio".

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, festeggiano con il team Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Tuttavia, pur riconoscendo che la squadra vuole "tentare di vincere il campionato con Lando", Stella ritiene che ciò non comporterà una situazione in cui Norris sia il numero uno assoluto, soprattutto pensanto a suoi trascorsi in Ferrari: "Penso che avere un numero uno funzioni bene come titolo, ma non sono sicuro che funzioni molto bene nel mondo reale? Cosa si fa?".

"Supponiamo ipoteticamente di concludere che alla curva quattro [la seconda chicane], Lando abbia frenato troppo presto e Oscar abbia avuto la possibilità di prendere il comando, allora cosa significa essere il numero uno? Si fa a cambio il giro dopo?", ha aggiunto il Team Principal della McLaren sottolineando quanto in McLaren, anche a Monza, non abbiano pensato ad ordini di scuderia.

"È molto difficile applicare questa definizione di primo pilota nel mondo reale. È meglio continuare a lavorare come squadra, ottenere l'opinione di entrambi i piloti e poi lavorare insieme per perseguire questo obiettivo in entrambi i campionati, perché ora sembra che il campionato piloti sia decisamente una possibilità. Eravamo un po' cauti anche prima di Monza, ma ora vediamo che la McLaren può competere in circuiti dove l'anno scorso non eravamo competitivi".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Quindi penso che sia un pacchetto molto competitivo nel complesso, e questa potrebbe essere un'arma molto importante per Lando in particolare nella ricerca del campionato".

Anche per questo, Stella ha confermato che non è stata presa in considerazione l'idea di scambiare la posizione tra Norris e Piastri durante il Gran Premio, sia a metà gare che nelle fasi finali: "Non l'abbiamo preso in considerazione. Abbiamo considerato altri modi durante la gara per assicurarci che Lando avesse le sue opportunità".

"Ma non abbiamo preso in considerazione lo scambio perché volevamo comunque mettere la massima pressione possibile su Leclerc ed eventualmente indurlo ad avere un problema con l'anteriore sinistra, come un bloccaggio in una delle chicane".