F1 | McLaren annuncia una partnership pluriennale con Google

McLaren ha annunciato una nuova partnership molto importante. Si tratta di un accordo pluriennale con il colosso Google.

Il contratto tra le parti è un accordo pluriennale che varrà per il team di Formula 1 e del team di Extreme E. Google, con Chrome e Android, apparirà sul cofano motore delle MCL36 e anche sui caschi dei piloti.

Il comunicato stampa che ha annunciato la partnership tra McLaren e Google è stato diffuso dal team questo pomeriggio e recita così: "McLaren Racing ha annunciato oggi un'importante partnership pluriennale con Google, come nuovo partner ufficiale del McLaren Formula 1 Team e del McLaren MX Extreme E Team dal 2022".

"La partnership porterà il meglio dei prodotti di Google alla McLaren per fornire un'esperienza tecnologica senza soluzione di continuità attraverso i dispositivi. Per tutta la stagione, McLaren utilizzerà dispositivi Android abilitati al 5G e il browser Chrome in tutte le sue operazioni durante le sessioni di prove libere, qualifiche e le gare per supportare i piloti e la squadra, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni in pista".

McLaren MCL36 con la sponsorizzazione di Google Photo by: McLaren

"Il branding di Android e Chrome sarà portato sul coperchio del motore e sulle coperture delle ruote delle auto da corsa di Formula 1 MCL36, e sui caschi e le tute da corsa dei piloti di Formula 1 McLaren Lando Norris e Daniel Ricciardo dalla stagione di Formula 1 2022".

"Nel frattempo, il branding di Google sarà visibile anche sull'auto da corsa numero 58 McLaren MX Extreme E e sulle tute da corsa dei piloti McLaren MX Extreme E Emma Gilmour e Tanner Foust dal 2022 Island X Prix".

Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, ha dichiarato: "Siamo assolutamente lieti e orgogliosi di dare il benvenuto a Google nella famiglia McLaren Racing. Google è un leader globale nella tecnologia ed è stato un innovatore all'avanguardia nel collegare le persone in tutto il mondo. Integrando piattaforme come Android e Chrome nelle nostre operazioni, il nostro team sarà meglio supportato per concentrarsi sulle prestazioni di guida. Non vediamo l'ora di una partnership entusiasmante che attraversa la Formula 1 e l'Extreme E".

Nicholas Drake, vice presidente marketing di Google, ha aggiunto: "McLaren Racing rappresenta il meglio di ciò che è possibile su una pista attraverso prestazioni, inclusione e sostenibilità, e questi sono valori che condividiamo in Google. Stiamo portando più innovazione alle piattaforme, come Android e Chrome, e li stiamo collegando senza soluzione di continuità ad altri servizi di Google per ottimizzare le prestazioni della McLaren il giorno della gara".