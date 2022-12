F1 | McLaren: Andrea Stella promosso team principal

Carica lettore audio

Nella giornata che sarà ricordata come il “team principal day” la McLaren ha comunicato che il ruolo occupato negli ultimi quattro anni da Andreas Seidl passerà ad Andrea Stella. “Con effetto immediato Stella passerà da Executive Director a Racing a F1 Team Principal”, conferma il comunicato del team che si conclude con un ringraziamento speciale a Seidl per quanto fatto durante la sua permanenza nella squadra.

“Mi sento privilegiato ad assumere il ruolo di Team Principal – ha commentato Stella – è una fase nuova dell’esperienza professionale che sto vivendo da anni nel team McLaren F1. Sono grato a Zak e agli azionisti per la loro fiducia, così come a tutti i miei colleghi e coloro che mi hanno supportato durante la mia carriera in Formula 1".

"Sono realista in merito alla quantità di lavoro che ci aspetta per risalire la griglia, ma anche entusiasta e incoraggiato di far parte di questa sfida insieme a una squadra piena di talento, esperienza, spirito da corsa e dedizione. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con ciascuno di loro, ed ovviamente con Lando e Oscar, per raggiungere insieme un grande successo e goderci questa nostra sfida”.

Stella è arrivato in McLaren nel 2015 insieme a Fernando Alonso, seguendo il pilota spagnolo dopo la sua uscita dalla Ferrari. Da ingegnere di pista è stato promosso al ruolo di responsabile delle operazioni in pista, per poi passare al ruolo di Performance Director e dal 2019 di Executive Director.

Andrea ha iniziato la sua carriera in Ferrari, dove è rimasto per quindici anni, ricoprendo l’incarico di Performance Engineer di Michael Schumacher e Kimi Raikkonen (2002-2008) per poi diventare ingegnere di pista dello stesso Raikkonen e di Fernando Alonso (2009-2015).

“Sono molto contento della promozione di Andrea Stella nel ruolo di Team Principal – ha commentato Zak Brown – sarà alla guida del nostro programma tecnico e operativo di Formula 1. Andrea è un membro del nostro team di grande talento, ha esperienza e rispetto, e può contare su una solida esperienza di leadership. Il suo passaggio a questo ruolo è un ottimo esempio della forza che abbiamo nel nostro team, e io sono entusiasta di lavorare più a stretto contatto con lui con l'obiettivo comune di scalare la griglia fino alla vittoria”.