F1 | McLaren: al GP di Monaco ricorda Senna con una livrea speciale

A volte anche i colori possono parlare. E' il caso della livrea speciale che la McLaren farà indossare alle sue MCL38 per il Gran Premio di Monaco che si terrà in questo fine settimana a Monte-Carlo.

Il team di Woking ha svelato oggi la colorazione che contraddistinguerà le due monoposto affidate come al solito a Lando Norris e Oscar Piastri in questo fine settimana. Basta guardare le foto per capire a chi sia riferita e, soprattutto, dedicata.

Giallo di base, con una banda blu e una verde: i colori del casco di Ayrton Senna, scomparso 30 anni fa in seguito alle ferite rivelatesi mortali riportate nell'incidente al Tamburello nel corso del Gran Premio di San Marino a Imola.

La livrea della McLaren per il GP di Monaco Foto di: McLaren

La livrea è un chiaro tributo ad Ayrton. Base gialla, con una freccia blu (al pari degli endplate dell'ala anteriore) sul musetto e tutto il retrotreno - dalla zona coca cola e la parte finale delle pance fino all'ala posteriore compresa - verde. L'unico richiamo al color papaya rimane il profilo dei deviatori di flusso sui portamozzi anteriori e il numero di gara dei due piloti, che continua a trovare permanenza sul muso e sulla piccola pinna verticale del cofano motore.

McLaren ha deciso di rendere omaggio a Senna sul tracciato cittadino del Principato di Monaco in quanto suo pilota più vincente, grazie a 35 vittorie (delle 41 complessive in F1) e tre titoli iridati, oltre ad aver contribuito alla conquista di 4 iridi Costruttori.

Inoltre è iconica anche la scelta di omaggiarlo a Monaco. Ayrton ha vinto a Monte-Carlo per ben 6 volte, di cui 5 consecutive, dal 1989 al 1993, firmate al volante di una McLaren.

Non solo le monoposto, ma anche tutti i membri del team - piloti compresi - avranno un vestiario dedicato. Per concludere, McLaren Automotive ha deciso di realizzare una one-off della McLaren Senna, chiamata Senna Sempre, anche lei vestita di una livrea dedicata ad Ayrton che riprende i colori del suo casco.

"McLaren è orgogliosa di riconoscere e celebrare la straordinaria vita e l'eredità sportiva di Ayrton Senna attraverso questa livrea. Senna è venerato ancora oggi e viene rispettato e riconosciuto come il pilota più grande della storia della Formula 1", ha dichiarato Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing.

"E' anche un'icona e il pilota più vincente della storia della McLaren. Il suo impatto sul team è stato enorme non solo per i suoi risultati nelle corse, ma anche per la sua presenza all'interno del team, e ora per la sua eredità, quindi è un onore correre per lui sulla pista in cui ha ottenuto i suoi maggiori successi vestendo il giallo, il blu e il verde".

"In questo modo collaboriamo alla campagna 'McLaren Senna presented by OKX' con Senna Global, in collaborazione con i nostri partner e con McLaren Automotive. Poiché ricorre il 30esimo anniversario della scomparsa di Ayrton, il team ha scelto di riconoscere e celebrare la sua vita in uno dei suoi luoghi preferiti nel motorsport, Monaco. Non vediamo l'ora di correre con questa livrea questo fine settimana".