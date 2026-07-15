F1 | McLaren: a Spa debutta una nuova ala posteriore ma non è la versione Macarena
La squadra di Woking introduce una modifica al posteriore sulla MCL40 in attesa che in Ungheria arrivi un nuovo pacchetto di aggiornamento che sarà poi completato in Ungheria. Neil Houldey, direttore tecnico dell’ingegneria, teme ancora un weekend difficile come a Silverstone.
Dettaglio tecnico McLaren MCL40
Foto di: AG Photo
La McLaren vuole reagire: il GP di Gran Bretagna è stato difficile per la squadra di Woking che si è dovuta accontentare del quarto posto con Lando Norris e le previsioni per Spa-Francorchamps dicono che anche l’appuntamento nella Ardenne sarà problematico, in attesa che la settimana dopo, in Ungheria, debutti la prima parte di un consistente pacchetto di aggiornamenti per la MCL40.
Neil Houldey, direttore tecnico dell’ingegneria, è stato chiaro nel delimitare le ambizioni del team papaya: "La nostra preparazione è stata meticolosa, con un ampio lavoro di simulazione per anticipare quello che sappiamo essere un weekend molto impegnativo per la gestione dell'energia. Arriviamo a Spa con un nuovo alettone posteriore, un aggiornamento che avevamo in programma come parte del percorso di sviluppo della vettura”.
“Siamo fiduciosi che questo aggiornamento aggiungerà un po' di prestazioni alla nostra macchina, ma siamo pienamente consapevoli che dopo un Gran Premio di Gran Bretagna difficile, soprattutto in termini di pure prestazioni, anche questa gara non sarà facile e, quindi, non ci aspettiamo grandi cambiamenti in termini di competitività”.
Lando Norris, McLaren
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Il timore principale riguarda la gestione dell’energia su un tracciato con rettilinei molto lunghi e poche staccate impegnative: “Il GP del Belgio sarà incredibilmente impegnativo dal punto di vista della gestione dell'energia ed è, comunque, uno dei circuiti più critici del calendario. Prevediamo di dover fare i conti con il superclipping che metterà alla prova sia la vettura che i piloti”.
Spa-Francorchamps è un tracciato molto imprevedibile per quanto riguarda il meteo...
“Ci aspettiamo un tempo molto instabile. Sebbene il bagnato presenti le sue difficoltà, lo consideriamo un'opportunità preziosa per poter finalmente far girare la vettura sull’acqua per comprenderne il comportamento in condizioni di scarsa aderenza, il che potrebbe fornire dati cruciali per il resto della stagione".
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