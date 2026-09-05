F1 | McLaren: a Monza la MCL40 funziona "al contrario" e non solo per l'ala, ma non si dà per vinta

Per tanti team Monza era e rimane una sorta di crocevia del mondiale, non tanto per una questione di punti, dato che il campionato è ancora molto lungo, quanto perché i top team arrivavano in Italia con diversi interrogativi da sciogliere. Per Mercedes è una di quelle tappe da vincere anche con una vettura ancora priva di aggiornamenti, mentre per Ferrari rappresenta l’occasione ideale per valutare il nuovo motore.

E per McLaren? Qui il discorso cambia. Dopo aver vinto meritatamente in Ungheria e in Olanda su piste ad alto carico, Andrea Stella aveva spiegato come Monza fosse un vero esame per valutare come si comportasse la MCL40 su un tracciato dalle caratteristiche differenti e che, quantomeno sulla carta, non esaltano pienamente i punti di forza della vettura di Woking.

Essere competitivi a Monza sarebbe un segnale importante, perché restituirebbe l’immagine di una monoposto completa in un campionato dove la costanza paga, come sta dimostrando Mercedes in questa prima parte del mondiale. Tuttavia, per il momento stanno emergendo proprio quei timori che il team aveva messo in conto alla vigilia, un quadro comunque comprensibile.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Con le ultime novità, la MCL40 ha trovato molto carico aerodinamico, l’obiettivo primario che i tecnici si erano posti a Woking perché spesso è la medicina che cura tutti i mali su un’ampia varietà di tracciati. Dall’altra parte, non è un segreto che la McLaren paghi qualcosa in termini di efficienza aerodinamica rispetto ai rivali, in particolare Mercedes, e su una pista del genere questo può pesare nonostante gli aggiornamenti.

Dopo averla testata brevemente in Ungheria nelle libere, a Monza il team di Woking ha portato al debutto la sua versione dell’ala ribaltabile. È una soluzione che senza dubbio aiuta a ridurre la resistenza sui rettilinei. Per ora, però, non basta a cambiare davvero gli scenari, tanto che sia i piloti sia i tecnici non si vedono in lotta per la pole, avendo chiuso il venerdì a quasi quattro decimi da George Russell.

"Non un granché, stiamo faticando molto di più. Ad essere sinceri, nelle curve in cui ci aspettavamo di andare bene, andiamo male. E nelle curve dove ci aspettavamo di andare male, non andiamo poi così male, ma siamo comunque staccati. Quindi al momento non siamo in una gran posizione. Non credo proprio che siamo in lotta per la pole, ma dobbiamo portare a casa un buon risultato", ha detto Norris.

Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Le parole del campione del mondo in carica sono interessanti, perché offrono il quadro di una McLaren che funziona quasi “al contrario”, e non solo per l’ala. Nei curvoni dove ci si aspettava che fosse particolarmente competitiva, come le due curve di Lesmo, l’Ascari o la Parabolica, la MCL40 non brilla rispetto alla Ferrari, che invece rappresenta il riferimento, allineandosi più con la Mercedes.

Qual è l’aspetto curioso? È che nei tratti più lenti, quelli dove negli scorsi appuntamenti la McLaren aveva fatto più fatica, al contrario la MCL40 si difende bene, come alla prima chicane o alla Roggia, dove i riferimenti sono in linea con quelli dei migliori. Da un certo punto di vista può essere un approccio vantaggioso, perché avere una vettura stabile nei tratti lenti consente di non sprecare energia in trazione, a differenza della Red Bull, che a Monza fatica con una vettura sovrasterzante.

Dall’altra parte, il problema è che ciò non basta a compensare il tempo perso altrove. Al di là di quanto perso nei curvoni più rapidi, a pesare è soprattutto il gap sui rettilinei, non solo dalla Mercedes, che fa di questo aspetto il suo vero punto di forza, ma anche dalla Ferrari che, pur sacrificando la prima parte del giro, riesce a essere molto competitiva nel tratto verso la Parabolica.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren non è riuscita a trovare questo compromesso ed è ciò che al momento sta davvero limitando le prestazioni della MCL40, nonostante la nuova ala posteriore che, tra l’altro, sta funzionando come previsto dal team e verrà confermata per il resto del weekend.

“Lo abbiamo visto con i tempi. Siamo a quattro decimi dalla vettura più veloce, non esattamente dove vorremmo essere. Al momento sentiamo di avere un buon bilanciamento. Abbiamo giocato un po’ con le altezze da terra per adattare la prestazione tra alta e bassa velocità, e lì siamo messi abbastanza bene”, ha spiegato Neil Houdley. Non è un caso che sia stato menzionato il tema delle altezze, perché negli ultimi weekend la McLaren ha sperimentato molto su questo fronte, dove si può sbloccare potenziale anche se i regolamenti sono differenti rispetto a quelli dell'era a effetto suolo.

“Dal punto di vista dell’energia, però, c’è ancora del lavoro da fare. Credo che ci sia sicuramente del potenziale in termini di tempo sul giro. Un po’ si può trovare spostando la ricarica, un po’ la modalità di deployment. I piloti forse possono tirar fuori un decimo, e dagli ingegneri magari si può estrarre qualcosina dal setup. Ma realisticamente penso che sarà difficile lottare per la pole”.

È una McLaren che non si dà per vinta e che crede ci sia ancora potenziale da sbloccare, ma anche che si aspettava di giocare più in difesa qui a Monza rispetto ad altre tappe di questa seconda parte di stagione. È una situazione comprensibile in un campionato così lungo, dove alcune piste si adattano meglio o peggio alle caratteristiche della vettura, come hanno dimostrato più volte sia la Mercedes sia la Ferrari.