F1 | Mazepin contro Haas: "Scelta unilaterale. Mi hanno ignorato"

La notizia dell'ufficialità della risoluzione da parte della Haas dei contratti con Nikita Mazepin ed il title sponsor Uralkali non è stata certamente un fulmine a ciel sereno. Nonostante la garanzia da parte della FIA della possibilità per i piloti russi e bielorussi di continuare a gareggiare sotto bandiera neutrale, la scuderia diretta da Gunther Steiner ha preferito procedere per la propria strada.

Scelta destinata a far discutere, sia in un senso che nell'altro: chi vede e giudica opportuna la decisione di un team americano di abbandonare al proprio destino un pilota russo accompagnato da un munifico sponsor ha come feroci rivali coloro che, dall'altro lato della barricata, vedono nello sport un simbolo di unione e non di separazione, con i vari atleti russi giudicati incolpevoli della situazione geopolitica a seguito della guerra scatenata da Vladimir Putin ai danni dell'Ucraina.

La breve reazione di Mazepin è affidata ai social network. Nikita ha scelto il proprio profilo Instagram per esprimere la propria desolazione sulla vicenda che lo vede suo malgrado protagonista.

"Cari fans e follower, sono molto dispiaciuto di aver saputo che il mio contratto in Formula 1 è stato terminato. Nonostante capisca le difficoltà del momento, le regole della FIA - a cui si aggiunge la mia volontà di continuare nonostante le attuali condizioni - sono state completamente ignorate da una decisione presa unilateralmente", si legge nelle poche righe comunicate da Mazepin.

"A coloro che hanno cercato di capire il momento va la mia eterna gratitudine. Faccio tesoro del tempo trascorso in Formula 1 e spero un giorno ci si possa nuovamente ritrovare insieme. Avrò da dire di più nei prossimi giorni", ha concluso il pilota russo.

Nella sua carriera in Formula 1, Nikita Mazepin ha corso 21 Gran Premi - saltando quello di Abu Dhabi causa positività al Covid-19 - ottenendo come miglior risultato un 14° posto al GP d'Azerbaijan.