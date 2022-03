F1 | Mazepin: "Azioni legali contro Haas? Non le escludo"

Carica lettore audio

Dopo un addio burrascoso gli strascichi non possono essere evitabili. E' la storia e il caso di Nikita Mazepin con il team Haas F1 che, pochi giorni fa, si sono separati con scelta unilaterale decisa dalla squadra diretta da Guenther Steiner.

Questa mattina Mazepin, ormai ex pilota Haas, ha tenuto una videoconferenza con diversi media, tra cui Motorsport.com, spiegando come prima dell'appiedamento da parte della squadra americana fosse deciso e pronto a firmare il documento fornito dalla FIA ai piloti russi che avrebbe permesso loro di competere sotto una bandiera neutrale. Nel medesimo momento, però, a suo dire Haas ha risolto il suo contratto.

"Apprezzo molto le relazioni. Credo che la Formula 1 sia uno sport unico perché riguarda molto la costruzione della squadra. E questa chimica che c'è tra i tuoi colleghi e le tue colleghe per fare in modo che la monoposto sia competitiva è molto bella. Sono deluso, profondamente, per il modo in cui è stato gestito il mio addio al team".

"Sono stato molto preoccupato per ciò che riguarda il mio futuro da quando ho lasciato Barcellona e mi è stato detto che se la FIA o l'organo di governo mi permette di correre sotto le loro regole, avrei potuto farlo. Io ho accettato di farlo e mi è stato detto che non ci sarebbero state mosse per rimuovermi dal mio sedile, perché non c'erano obblighi legali o alcun motivo per farlo".

"Nei miei precedenti rapporti con Steiner, che ho valutato molto bene e ho sempre rispettato come uomo, sono stato abituato a credere alle sue parole al 101%. Lui è un team principal e se dice qualcosa normalmente è quello. Succede quello che dice".

"Ma non mi è arrivata alcuna informazione dal team da quando sono stato appiedato. Ho saputo del mio licenziamento nello stesso momento in cui è stato comunicato alla stampa. Mi piace pensare di essere un giovane uomo di 23 anni, e non ero pronto a questo. Non ho ricevuto alcuna comunicazione riguardo la decisione del team".

"Ovviamente ho ricevuto molti messaggi da parte delle persone e ho appreso del licenziamento nello stesso momento in cui l'avete saputo voi (i giornalisti)".

A questo punto Mazepin, interrogato su una possibile azione legale riguardante la perdita del suo sedile, ha dichiarato di non escluderla a priori, ma ha anche sottolineato come sarebbe a disagio nel tornare nel team che lo ha appiedato pochi giorni fa. La frase più forte, però, è legata alla fiducia nel lavoro del personale. Parole dirette, anche molto gravi da parte del 23enne russo, ferito nell'orgoglio dall'appiedamento ma questo non può giustificare una frase di questo tenore.

"Direi che è bene tenere aperte tutte le opzioni disponibili. Ma sicuramente non voglio tornare in un posto che non mi vuole. E, come sapete, la Formula 1 è uno sport pericoloso. Devi fare affidamento e credere nella squadra con cui stai lavorando. E' una questione di sicurezza. E penso che sia giusto dire che non ho questa fiducia in loro".

"Per quanto riguarda il sostegno da parte della squadra, sento che avrei dovuto averne di più perché non c'è stato alcun motivo legale che possa consentire al team di risolvere il mio contratto in termini legali".

"Ho spiegato che sono stato molto sollevato nel vedere che la FIA ha permesso agli atleti di competere su uno status neutrale. E speravo, se devo essere onesto, di essere in grado di farlo. Ma ovviamente il 5 marzo alle ore 11:45 di Mosca le cose sono notevolmente cambiate. E ho perso il mio sogno, il sogno a cui stavo lavorando da 18 anni", ha concluso Mazepin.

In questa giornata, che precede l'avvio della seconda e ultima sessione di test pre-stagionali di Formula 1 che sarà disputata a Sakhir, in Bahrain, Uralkali - ex title sponsor di Haas F1 - ha annunciato che dovrebbe intraprendere azioni legali contro il team statunitense e chiederà il rimborso dell'intera somma di sponsorizzazione già elargita per la stagione 2022. Insomma, dopo il silenzio seguito alla rottura dei contratti in essere, Mazepin e Uralkali sono andati all'attacco.