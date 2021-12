F1 | Max Verstappen userà il numero 1 per difendere il titolo

Il pilota della Red Bull è stato incoronato campione del mondo di F1 per la prima volta dopo aver sorpassato Lewis Hamilton all'ultimo giro per andare a vincere il Gran Premio di Abu Dhabi.

Questo significa che Verstappen ora avrà l'opportunità di correre con il #1 sulla sua vettura nella prossima stagione, che nel sistema di numeri permanenti introdotto nel 2014 è riservato al campione del mondo, che può utilizzarlo a sua discrezione.

Verstappen ha sempre corso con il numero 33 in F1, ma poche settimane fa aveva anticipato che sarebbe passato ad utilizzare l'1 il prossimo anno in caso di vittoria del campionato.

Ora che il suo titolo è stato confermato, dopo che la FIA ha respinto i due reclami presentati della Mercedes, nella giornata di lunedì l'olandese ha ribadito ai media l'intenzione di portare avanti il piano di utilizzare il #1 nel 2022.

"Sì, lo userò", ha detto Verstappen. "Quante volte puoi farlo? Non lo so, forse potrebbe essere l'unica volta nella mia vita. Penso che sia il numero migliore in circolazione, quindi lo metterò sicuramente sulla macchina".

Vettel was the last F1 driver to use #1 back in 2014 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Questo significa che il #1 tornerà sulla griglia per la prima volta dal 2014, quando Sebastian Vettel lo ha utilizzato nel primo anno del nuovo sistema di numerazione, essendo campione in carica.

Lewis Hamilton invece ha sempre preferito utilizzare il suo #44, mentre l'unico altro campione del mondo dell'era del nuovo sistema è stato Nico Rosberg, che ha appeso il casco al chiodo subito dopo il suo trionfo.

Per quanto riguarda gli altri numeri, il rookie dell'Alfa Romeo, il cinese Guanyu Zhou, userà il #24, mentre Alexander Albon, che tornerà in F1 con la Williams, potrà riappropriarsi del #23, visto che non sono passati due anni dall'ultima volta che lo ha utilizzato alla fine del 2020.

Formula 1 2022 - Tutti i numeri dei piloti

1. Max Verstappen (Red Bull)

3. Daniel Ricciardo (McLaren)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Sebastian Vettel (Aston Martin)

6. Nicholas Latifi (Williams)

9. Nikita Mazepin (Haas)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

11. Sergio Perez (Red Bull)

14. Fernando Alonso (Alpine)

16. Charles Leclerc (Ferrari)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

23. Alexander Albon (Williams)

24. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

31. Esteban Ocon (Alpine)

44. Lewis Hamilton (Mercedes)

47. Mick Schumacher (Haas)

55. Carlos Sainz Jr (Ferrari)

63. George Russell (Mercedes)

77. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)