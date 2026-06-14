F1 | Max sorpreso: "Ho dimezzato il gap dai migliori, ma non sappiamo per quale motivo"

Vedere Max Verstappen quinto, staccato di 3 decimi e mezzo dalla pole position (342 millesimi, per la precisione), certo fa effetto. Ne fa ancora di più, però, percependo la sua soddisfazione per il risultat4o ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona.

Sulla pista dove 10 anni fa ottenne il primo successo della carriera in Formula 1, il pilota olandese della Red Bull avrebbe potuto fare ancora meglio del quinto posto - era in lotta per il terzo con Antonelli - ma si è dovuto accontentare della prima casella della della terza fila a causa della mancanza di grip.

Dopo due settori eccellenti, Max ha perso aderenza nel terzo e ultimo pezzo della pista catalana, perdendo così centesimi preziosi che lo hanno appunto relegato al quinto posto. Inoltre, il 4 volte iridato crede di avere perso anche il giusto ritmo tra un tentativo e l'altro, intervallato di quasi 10 minuti a causa della bandiera rossa innescata dall'incidente di Charles Leclerc in curva 4.

"Credo sia stata una qualifica decente per noi. E' un peccato solo quello che è accaduto nel giro finale della Q3. Non sono riuscito a mettere insieme l'ultimo settore. Mi sono ritrovato senza il grip necessario da curva 10 in poi. Sfortunatamente, questo ci è costato il terzo posto oggi".

"Quasi tutti gli altri piloti qualificati in Q3 sono rientrati in pista per fare un tempo dopo la bandiera rossa, perché non avevano fatto realmente un giro veloce. Mi è mancato un po' il ritmo in Q3, e questo, se c'è, di solito aiuta".

"Si va fuori, si fa il giro, si rientra, si mette un po' di benzina e si torna fuori per il secondo e ultimo tentativo. Oscar e io, che siamo stati i primi piloti a fare il tempo in Q3, abbiamo invece dovuto aspettare 10 minuti tra un giro veloce e l'altro. Questo, sfortunatamente, non ci ha aiutato in modo particolare".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Se il risultato finale non può soddisfare Verstappen, il distacco preso dalla Mercedes W17 di George Russell è invece sorprendente, ma in positivo. Dopo i primi 3 turni di prove libere, la RB22 numero 3 aveva denotato un gap ben maggiore.

Tra Libere 3 e qualifiche il team di Milton Keynes ha provveduto a fare qualche intervento sulla monoposto di Max, ma nulla di trascendentale. Eppure il risultato finale dice "appena" tre decimi e mezzo dalla pole. Per Verstappen una vera sorpresa che, almeno al momento, sembra difficile da spiegare.

"Dunque, ci troviamo ancora a tre decimi e mezzo ed è troppo", ha aggiunto Max a Motorsport.com. "Ma è andata sicuramente meglio rispetto alle prove libere. Dall'altra parte, non sappiamo però cosa sia successo, non sappiamo perché sia successo tutto questo".

"Chiaramente abbiamo fatto dei cambiamenti sulla macchina, ma non abbiamo stravolto il set up o cose del genere. Dunque non capisco realmente come siamo riusciti a dimezzare il nostro gap dai migliori".

"Tuttavia, abbiamo già visto la situazione reale. Possiamo vedere quali siano le nostre mancanze, dunque dobbiamo continuare a lavorare. Non c'è una curva in particolare dove perdiamo, e non stiamo perdendo solo nelle curve veloci. Sono piccole cose che ci fanno perdere decimi".