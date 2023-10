F1 | Max... sfrenato, ma Mercedes e Ferrari fanno un autogol

La quindicesima vittoria stagionale (la cinquantesima in carriera) per Max Verstappen è stata la più sofferta. Prima della gara nel paddock c’era una sorta di “toto giri”, ovvero quante tornate avrebbe impiegato il campione del mondo (partito sesto) a portarsi in testa alla corsa.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing

Alla fine Verstappen ha vinto, ma ha dovuto lottare per tutti i 56 giri di gara con problemi ai freni che hanno condizionato molto la sua corsa, rendendola decisamente più in salita del previsto. Ogni volta che il suo ingegnere di pista Giampiero Lambiase lo aggiornava sui distacchi, Max rispondeva stizzito: “Non parlatemi in radio quando sono in frenata!”.

Oggi ad Austin la Red Bull non è stata la monoposto più veloce in pista, ma alla fine è comunque arrivata la vittoria. Il merito va ad una gestione perfetta delle strategie e ad un pilota che nel momento del bisogno ha confermato di essere un grandissimo valore aggiunto. Verstappen non si poteva permettere troppi straordinari con l’impianto frenante e, dopo essere transitato quinto al via, nel primo stint ha passato ‘solo’ Sainz e Leclerc. Dopo la sosta ha superato Norris al giro 28, mentre Hamilton è finito alle sue spalle per le scelte strategiche errate della Mercedes.

Una volta in testa ha pennellato per altri 28 giri le curve del Circuit of America, gestendo gomme e freni sulla base dei distacchi che gli segnalavano dal muretto box. Tagliato il traguardo, Christian Horner ha capito che Max era non poco contrariato, e lo ha subito tranquillizzato: “Investigheremo sul problema che hai avuto, complimenti per la cinquantesima vittoria”.

“Abbiamo cambiato i freni dopo la gara sprint ma i problemi sono rimasti – ha spiegato Max - non avevo un buon feeling in frenata ed è stato così per tutta la gara. Dobbiamo capire i motivi, perché quando non hai molta fiducia in frenata non è facile decidere di tirare una staccata. Può costarti un bel po’ di tempo sul giro, e vi assicuro che è stato più difficile di quanto mi aspettassi”.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

La gara complicata di Verstappen ha offerto un assist alla Mercedes, ma la strategia non è stata delle migliori vanificando la possibilità di cogliere il primo successo stagionale. Quando Verstappen è entrato in pit-lane per la prima sosta, Hamilton aveva un vantaggio di cinque secondi sul campione del mondo, sarebbe bastato chiamare il cambio gomme il giro successivo per mantenere Lewis davanti alla Red Bull numero 1. Invece gli strateghi della Mercedes hanno lasciato Lewis in pista per altri quattro giri, e dopo la sosta Hamilton è tornato in pista sette secondi dietro Max.

La Mercedes ha clamorosamente sottovalutato il potenziale della sua monoposto, credendo che sarebbe stato impossibile battere Verstappen a parità di strategia. Hanno così inizialmente puntato sulla sosta singola, per poi ricredersi quando ormai il danno era fatto. Ad aumentare il rimpianto per la scelta errata è stato il ritmo confermato da Hamilton nell’ultimo stint di gara, un passo che gli consentito di rimontare il gap su Verstappen fino a poco più di un secondo nell’ultimo giro. Lewis ha visto il bicchiere mezzo pieno, esaltando la bontà degli aggiornamenti portati ad Austin dalla squadra, ma non capita spesso che la Red Bull accusi problemi, ed oggi la chance non è stata colta.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Per posizioni diverse, anche la Ferrari ha pasticciato con la strategia. Il dato emerge chiaramente dal confronto tra le gare di Charles Leclerc e Carlos Sainz, partiti rispettivamente in prima e quarta posizione. Che non ci fosse il potenziale per competere con il tandem Verstappen-Hamilton è emerso chiaramente nel primo stint di gara, ma la scelta fatta con Leclerc di puntare sulla sosta singola, ha privato Charles della possibilità di lottare per la terza posizione. Alla fine Sainz, quarto sul traguardo, è arrivato a quattro secondi da Norris, lo stesso margine che Leclerc aveva sullo spagnolo prima che effettuasse la prima delle sue due soste.

Forse sul muretto della Scuderia hanno puntato troppo in alto, giocando una carta diversa rispetto agli avversari che alla fine si è dimostrata perdente, ma la SF-23 non passerà alla storia come una monoposto in grado di gestire al meglio gli pneumatici, e puntare su questo aspetto è apparso un po' sorprendente.

Alla fine ci ha rimesso Leclerc, solo sesto sotto la bandiera a scacchi. Dopo la pole position di venerdì Charles avrebbe meritato di giocarsi il podio, e se non l’ha potuto fare non è stato certo per colpa sua.