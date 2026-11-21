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F1 | Max risponde a Russell snobbando l'accaduto: "Non vale la pena perdere tempo con questa storia"

Il 4 volte campione del mondo della Red Bull snobba quanto accaduto tra lui e Russell nelle Libere 3 e le accuse del britannico arrivate dopo le qualifiche a Las Vegas.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 21 nov 2026, 14:24

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

"Niente, non è successo niente". E' il solito Max Verstappen quello che stamattina ha commentato quanto accaduto tra lui e George Russell nella parte conclusiva dell'ultimo turno di prove libere sul tracciato cittadino di Las Vegas.

Verstappen e Russell si sono resi protagonisti di un duello serrato (e inutile) nell'ultima parte delle libere, con l'olandese che ha superato il britannico mentre entrambi erano intenti a fare un giro veloce. Russell ha risposto poco dopo per le rime, entrando all'interno di Max. I due sono poi entrati in contatto, pur senza danneggiare le rispettive monoposto, ma solo i reciproci tentativi di crono.

Russell ha puntato il dito contro Max proprio poco dopo le qualifiche, affermando: "Lui (Verstappen) lo fa ogni singola settimana, con tanti piloti diversi, e tutti finiscono per accettarlo. Ma io non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa in questo modo da qualcuno che poi se ne va in giro comportandosi come se fosse superiore e migliore di tutti gli altri. Quindi sì, qualcuno deve pur prendere posizione e tenergli testa".

Il 4 volte iridato ha minimizzato, rispondendo così alle accuse del rivale: "Non voglio nemmeno perdere tempo con questa storia. Per me non ne vale assolutamente la pena", ha tagliato corto l'olandese.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto

Quando gli è stato fatto notare che, nel documento della FIA, i commissari avevano fatto riferimento a un gentlemen's agreement durante i giri di preparazione, secondo il quale i piloti dovrebbero mantenere le proprie posizioni ed evitare di ostacolarsi a vicenda prima di iniziare un giro lanciato, Verstappen ha replicato: "Non ho mai sentito parlare di un accordo del genere in vita mia".

I commissari hanno inoltre chiarito di aver attribuito poca importanza al gentlemen's agreement menzionato da Russell nel prendere la loro decisione, concentrandosi invece sul comportamento effettivo di entrambi i piloti.

"I commissari hanno preso atto di queste spiegazioni, ma hanno ritenuto che accordi informali di questo tipo avessero una rilevanza limitata ai fini della valutazione dell'incidente. Gli elementi determinanti sono stati i movimenti effettivi delle due vetture e le rispettive posizioni".

Antonelli ha firmato la pole position questa mattina, ma l'introduzione di un nuovo motore termico nella rotazione dei suoi propulsori lo costringerà a scontare una penalità di 5 posizioni in griglia di partenza nella gara di domani.

Questo significa che Verstappen erediterà la partenza al palo dal campione del mondo in carica e, accanto a lui, ci sarà George Russell. Il duello, dunque, dovrebbe riproporsi domani, ma Max ha voluto smorzare immeditamente i toni: "Non è da queste cose che traggo la mia motivazione".

Queste sono le parole. Poi, domani, avverranno i fatti.

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